Maaliskuussa voimaan astuva määräys tuo autoilijoiden näkökenttään upouuden C-tunnuksen – kertoo, onko letku valmiina vai ei

Kun sähköautoilija saapuu julkiselle pikalatauspisteelle, ei hän läheskään aina tiedä etukäteen sitä, onko latauspisteessä tarjolla kiinteä latausjohto vai ei.

Tässä latauspisteessä pitää käyttää omaa latausjohtoa. Aina näin ei kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi Lidl tarjoaa sähköautoilijalle tyypillisesti paitsi latauksen myös latauslaitteeseen kiinnitetyn valmiin johdon. Lataustapahtuma on siten käyttäjälle hieman nopeampi ja helpompikin.­

Eli pitääkö siis omaa johtoa alkaa sittenkin kaivamaan takaluukusta, jalkatilasta tai minne sen nyt onkaan edellisen käyttökerran jäljiltä sattunut jättämään. Tai mikä vielä ikävämpää, voiko lataamista edes ajatella, jos auton oma johto ei syystä tai toisesta ole ollenkaan mukana.

Nyt tähän arkiseen sähköauto-ongelmaan on tulossa lainsäädännöllinen ratkaisu, sillä liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee parhaillaan määräystä, jonka mukaan julkisessa käytössä olevat latausasemat on erotettava sen perustella, onko asemassa tarjolla kiinteä käyttövalmis latauskaapeli vai tarvitseeko kuluttajan käyttää omaa Type2-standardin mukaista asiointilatausjohtoaan.

Julkisten latauslaitteiden johdot ovat tyypillisesti paksuja ja letkumaisia – ihan jo pelkän fyysisen kestävyyden vuoksi.­

Käytännössä tunnus tulee näyttämään kuusikulmion sisällä olevalta C-kirjaimelta.

Määräysluonnoksen mukaan, jos kyseinen kuusikulmio on musta ja kirjain C valkoinen, on tarjolla latauslaitteeseen kiinteästi asennettu letkumainen latauskaapeli. Ja vastavuoroisesti, jos värit ovat päinvastaiset, ei letkua ole, vaan laitteen käyttö perustuu autoilijan omaan asiointijohtoon.

Mikäli johto-, kaapeli- ja letkumerkintäsuunnitelmiin ei loppumetreillä tule yllättäviä muutoksia, pitää julkisten latauspisteiden laitteet merkitä uusilla lataustapaa koskevilla merkinnöillä 20.3.2021 alkaen.