Iso akku ja diesel! Tällainen on Mersun ylellinen GLE-katumaasturi, joka syö harvinaisesti sekä sähköä että dieseliä

Mercedes-Benzin iso ja mukava GLE on käytännössä taannoisen M-sarjan seuraaja. Kyseessä on mainion yleispätevä ja ylellinen veto- ja talviauto, mutta varsinaiseen maastoajoon sitä ei kuitenkaan ole tehty. Pikalatauspistoke on lataushybridissä harvinainen näky.­