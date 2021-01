Jos on halua ja varaa maksaa ajokilometreistään, niin Cupra Formentor on monella tapaa kiinnostava uutuusmalli.

Cupra eriytettiin Seatista omaksi merkikseen vuonna 2018. Cupran keulamerkki on tullut viime vuosina jo hiukan tutuksi markettien parkkipaikoillakin, vaikka myynti on Seat-merkin alla ollut vähäistä. VW-konsernilainoistaan huolimatta tuore Cupra Formentor tuntuu kahlitsemattomalta, itselliseltä automallilta­

Erottautumista arvostava kuluttaja ei ensinnäkään ihan heti löydä toista Formentoria naapurin pihasta.

Toisekseen ärjyimmästä VZ-versiosta eivät tehot loput heti kesken.

Kolmanneksi se kulutuskysymys: kymmenisen litraa 98-oktaanista sadalla kilometrillä haukkaava auto ei oikein sovi nykyajan päästötavoitteisiin, mutta samallahan valtion kassaan kilahtaa kivasti veroja.

Muitakin syitä löytyy.

Formentor on ensimmäinen Cupra, joka on alusta alkaen suunniteltu ja valmistettu Cupraksi eikä Seatiksi. Yleiseurooppalainen kysyntä kohdistuu yhä crossover-malleihin, joten varmistettu kassavirta on ollut suunnittelun taustalla.

Muotokieli kertoo urheilullisesta crossover-mallista. Lisävarusteena on saatavilla neljä metalliväriä, kolme erikoisväriä sekä kaksi mattavärivaihtoehtoa.­

Toinen toistaan muistuttavien kompaktien perhekatumaasturien rinnalla Formentor erottautuu ulkomuodollaan, sisätiloillaan ja tehoillaan. Se ei näytä erityisen valtavalta, mutta väljyyttä on sisällä runsaasti.

Erottautumispyrkimyksistään huolimatta VW-konsernin MQB-perusrakenteelle kootusta autosta löytyy silmin nähden paljon VW:ssa, Seatissa ja Škodassa käytettyjä ratkaisuja. Kuorten alta löytyy lisää.

Yhtäläisyyksistä huolimatta Formentor lunastaa lopulta vaivatta itsenäisyytensä. Muotoilu on konsernisisariaan nähden aggressiivisempaa ja kupariset tehosteet niin sisällä kuin ulkopuolella luovat pikanttia omaleimaisuutta.

Peräpään yhtenäinen valojuova luo vaikutelman todellisuutta leveämmästä autosta. Led-valot löytyvät niin edestä kuin takaakin. Vetomassaa voi kytkeä enimmillään 1 800 kilogrammaa.­

Nelivetoisessa VZ-versiossa kaksilitraisesta bensiiniturbomoottorista on tiristetty isäntäfirman muutamien muiden mallien tapaan 310 hevosvoimaa ja 400 newtonmetriä vääntöä. Näillä eväillä Formentor kiihtyy nollasta sataan 4,9 sekunnissa.

Huippunopeus on rajoitettu sähköisesti 250 kilometriin tunnissa. Kiihdytyksissä on havaittavissa pohdiskelevaa turboviivettä, mutta toisaalta noina nanosekuntien aikana ehtii miettiä, onko järkeä riskeerata ajokorttiaan.

Ohjaamon ilme on auton luonteen huomioiden yllättävän maltillinen – VW:n ja Audin risteytys? Kuljettaja ei jää yksin, sillä monipuolisia turvajärjestelmiä riittää.­

Vaikuttavaa siis paperilla ja myös käytännössä. Osin tehostettu äänimaailma on perusajoasetuksilla odotuksia vaisumpi, mutta pörinää ja pauketta saa aikaa oikeita nappeja painamalla. Sport- ja Cupra-asetuksilla pakoputkiston läppä päästää avautuessaan keskustelua herättävää ääntelyä, joka sähköistyvässä automaailmassa tuntuu katoavalta luonnonvaralta. Jousitus tuntuu piukanoloiselta, mutta auton ominaisuuksiin ja käytettäviin ajotiloihin nähden mietityltä.

Tässä vaiheessa koeajoa pitkäaikainen kulutuslukema oli 10,4 l/100 km, eikä se siitä matalasta keskinopeudesta huolimatta paljon vähentynyt. Äänentoiston voimakkuutta ja matkustamon lämpötilaa säädetään näytön alalaidan paneelista.­

Näkyvyys on kuskin paikalta erinomainen. Kiinteillä niskatuilla varustetuilla etuistuimilla viihtyy niin leppoisassa kuin kiivaammassakin kyydissä. Myös takaistuimella matkanneet nostivat peukkua.

Starttipainike löytyy ohjauspyörästä oikealta. Cupra-painike paljastaa auton todellisen luonteen.­

Sekä ensi- että jälkivaikutelma ohjaamosta on harmaa monessakin mielessä. Asiallisuuden vastapainona on osin premiumia kartteleva muovisuus.

VW-konsernin nykylinjan mukaisesti tietoviihderatkaisut eivät ole markkinoiden helppokäyttöisimpiä. Formentorissa esimerkiksi matkustamon lämpötilan säätäminen on täysin arpapeliä pimeällä ajettaessa. Säätöpaneelin taustavalo ei sitten tullut kellekään mieleen?

Jos kulutus- ja päästölukemat arveluttavat, Formentor-mallistoon on tulossa myös kaksi etuvetoista pistokehybridiä sekä VZ-versiota pienempitehoisempi bensalla käyvä nelivetomalli.

10,2-tuumaisen digimittariston näkymää voi halutessaan muunnella moninaisesti.­

Nyt koeajettu Formentor on tehojensa, varustelunsa ja ajettavuutensa puolesta houkuttelevasti hinnoiteltu. Mittatikuksi voi aluksi ottaa esimerkiksi kasvojenkohotuksessa käyneen Cupra Atecan, jonka saattaminen kotiin maksaa reilusti 10 000 euroa enemmän.

Tavaratila on 420 litran kokoinen. Avausaukko on suuri, mikä mahdollistaa hyvän käytettävyyden.­

Merkin tunnusväri kupari näkyy vanteissakin.­