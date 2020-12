B-luokan ajokortin erikois­säännöstä on kaikessa hiljaisuudessa tullut maan tapa – myönnetään nyt 95 prosentille hakijoista

Kiinnostus poikkeusmahdollisuuteen on ollut suurta ja luvat höllässä, kertovat Traficomin tilastot.

Vuonna 2018 voimaan astunut ajokorttilain muutos mahdollisti 17-vuotiaiden pääsyn poikkeusluvalla ajokortin syrjään kiinni, eli normaalia varhaisemman ajoluvan hankkimisen alle 3 500 kg:n henkilö- ja pakettiautojen rattiin.

Vaikka kyseessä on vain poikkeustapauksia varten luotu poikkeussääntö, on 17-vuotiaiden ajokorteista tullut jo maan tapa, sillä ikäpoikkeusluvallisen ajokortin on ehtinyt parissa vuodessa hankkia jo peräti 25 000 nuorta.

Hakulukuihin verrattuna poikkeuslupa on myönnetty kaikkiaan noin 95 prosentille hakijoista, eikä ilmoitettujen syiden perään ole juuri varmistuksia kyselty.

Myönnettyihin poikkeuslupiin olisi kyllä ollut mahdollista asettaa myös ehtoja – kuten esimerkiksi määritellä matkat tai vuorokaudenajat joiden puitteissa nuori voi poikkeuslupakortillaan ajaa – mutta näin ei ole ilmeisesti yhdessäkään tapauksessa vielä tehty.

Kaikkiaan teillä liikkuvien alle 18-vuotiaiden kuljettajien määrä on jo niin suuri, että ikäryhmän koko väestöä noin kolminkertaisesti suurempi onnettomuusalttius näkyy myös onnettomuus- ja liikennerikostilastoissa.

Ennakkotilastojen mukaan pelkästään tammi-lokakuun 2020 välisenä aikana on kuollut yhteensä neljä alle 18-vuotiasta henkilöauton kuljettajaa, minkä lisäksi joka toinen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamista epäilty kuljettaja on nykyään 17–25-vuotias.

Erityisen vaarallisia 17-vuotiaita kuljettajia ovat tilastojen perusteella nuoret miehet, joista osa on hyvinkin puutteellisista riskinhallintakyvyistään huolimatta teknisesti melko taitavia kuljettajia. Yhdistelmä on omiaan aiheuttamaan erityisesti ryhmäpaineen alla jopa hengenvaarallisia tilanteita. Osa kyseisistä tilanteista myös realisoituu ennemmin tai myöhemmin, joskus hyvinkin ikäviksi tapauksiksi.

Vaikka suurin osa 17-vuotiaista kortillista ajaa pääsääntöisen turvallisesti, pitäisi poikkeuslupiin lisätä Liikenneturvan näkemyksen mukaan jatkossa erilaisia ehtoja.

Käytännössä kyse olisi nykyistä rajoitetummasta yksilöllisestä ajo-oikeudesta, eli ehdoista, joiden myötä ajo-oikeuttaan saisi käyttää esimerkiksi pelkästään koulu- tai työmatkoihin tai vaikkapa vain tiettyinä vuorokaudenaikoina.