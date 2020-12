Talouselämän julkaisemien laskelmien mukaan diesel on jo sähköautoa pahempi riskivalinta – pääsyinä verot ja hintaromahdus­näkymät

Suomen suuriin autoleasingfirmoihin kuuluva ALD on sisällyttänyt laskelmiinsa dieselmallien merkittävän arvonpudotuksen. Summa on siirtynyt leasingvuokriin.

Autoleasing-yhtiö ALD:n kustannus- ja arvonpudotuslaskelmia tutkineen Talouselämä-lehden mukaan täyssähköautoautot vaikuttavat jo vastaavia dieseleitä vähäriskisemmältä hankinnalta ja sitä myöten myös aidolta vaihtoehdolta vastaavalle dieselautolle.

Suomen suosituimpiin merkkeihin kuuluvan Škodan Octavia-malliston pohjalta tehdyissä taulukoissa dieselin polttoainekulut tulevat kuukauden ajoilla vielä muutaman kympin halvemmiksi kuin vastaavilla bensiinimalleilla, mutta käytetyllä 20 000 km:n vuosiajomäärällä säästö hupenee käytännössä jo kokonaan dieselin vuosi vuodelta kallistuneeseen ajoneuvoveroon.

Lopullisen karuksi vertailutilanne kuitenkin muuttuu vasta, kun mukaan otetaan uuden dieselauton ennakoitu arvonpudotus.

Tästä ALD:n laskelmat läpikäynyt lehti kertoo, että leasingyhtiön arvioissa dieselkoneinen Škoda Octavia menettää nyt vuodessa arvoaan peräti ”500–1 000 euroa nopeammin kuin muilla käyttövoimilla toimivat” mutta muuten jokseenkin samanlaiset autot.

TE:n vertailussa dieselin ja sähköauton eroksi tiivistyy lopulta se, että sähköauton korkeasta hankintahinnasta johtuva korkea leasingvuokra tulee käytetyllä 20 000 km:n ajomäärällä vuoden mittaan ”pitkälti takaisin halpoina käyttökuluina”.

Dieselillä näin ei siis joistakin takavuosista poiketen näytä enää kyseisillä kilometreillä käyvän, eli dieselistä on tullut entistä selkeämmin todella paljon ajavien valinta.

Lisäksi dieselin käyttökulut vaikuttavat jos mahdollista yhä vain kallistuvan tulevaisuudessa, pitkälti valitusta poliittisesta agendasta johtuen.

Tämä tietänee dieselin niin sanotun kannattavuusrajan nousemista tulevaisuudessa vielä entisestään.

Vertailun perusteella voi siis päätellä, että 100 000 kilometriä vuodessa ajavalle taksille diesel on edelleenkin käytännössä ainoa vaihtoehto, mutta keskimääräistä enemmän ajavan kannattaa ajoprofiilistaan riippuen harkita myös ladattavaa hybridiä, kaasuautoa tai täyssähköautoja.

Mainituista esimerkiksi lataushybridi tulee usein hyvinkin kannattavaksi, jos ajoa on paljon, mutta säännölliset matkat ovat lyhyitä ja tarjolla latauspaikat helppokäyttöisiä, varmoja ja energiakustannuksiltaan edullisia (kuten kotipihassa ja työpaikalla).

Kaasuautoilu taas edellyttää, että kaasuasemia löytyy erityisesti omien säännöllisten menojen varrelta, ei niinkään pysäköintipaikoilta.

Vertailussa lataushybridin kulu on kaikkein alhaisin, kun toteutuneeksi kulutukseksi arvioidaan puolet vastaavan perusbensamallin todellisesta kulutuksesta.

”Laskelman perusteella diesel on kallis. Bensiini sopii vähän ajavalle. Ladattava hybridi, kaasu ja sähkö, diesel sopivat paljon ajavalle. Näistä sähkö on hinnaltaan nyt muiden rinnalla. Se ei enää ole kallis riskivalinta. Paikan on ottanut diesel”, TE summaa käyttövoimien vertailutilannetta jutussaan.