Sähköautojen ”tunnin teho” aiheutti sekaannusta – vakuutusyhtiö muutti linjaansa, eikä Tesla ole enää urheiluauto

Suomalainen vakuutusyhtiö muutti linjaansa täyssähköautojen vakuuttamisessa: Tesla ei ole enää urheiluauto, eivätkä Traficomin virheelliset ajoneuvorekisterimerkinnät sotke asiaa.

Kaskovakuutuksen saaminen Teslan tapaiselle täyssähköautolle ei onnistu yhtä helposti kuin tavanomaisemman auton vakuuttaminen, mutta sähköautojen yleistyminen pakottaa vakuutusyhtiöt muuttamaan toimintatapojaan. Asiaa sotkee Traficomin ajoneuvorekisterissä huipputehon sijaan mainittu ”tunnin teho”.

Vakuutuslaskuri.fi-palvelu selvitti lokakuun puolivälissä Ilta-Sanomien autovakuutusten hintavertailusarjaa varten vakuutushinnat Tesla Model 3:lle. Hinnat saatiin osalle tai kaikille vakuutusvaihtoehdoille Fenniasta, Ifistä, LähiTapiolasta ja Pohjola Vakuutuksesta.

Juuri ennen kyseisen vertailun julkistamista POP Vakuutus -markkinointinimeä käyttävä Suomen Vahinkovakuutus Oy lähetti tiedotteen otsikolla ”Vedättävätkö vakuutusyhtiöt maksukykyisiä sähköautoilijoita?”

Ilta-Sanomat käsitteli tätä sähköautojen vakuuttamiseen liittynyttä tiedotetta otsikolla ”Vakuutusyhtiö kaiveli tiedostojaan: Sähköautot poikkeuksellisen usein osallisina liikennevahingoissa – pari syytäkin löytyi”.

POP Vakuutusta on pidetty edullisemman hintaluokan autojen vakuuttajana, mutta nyt yhtiö on uudistanut vakuutusehtojaan erityisesti sähköautoja silmällä pitäen. Tämän muutoksen seurauksena Vakuutuslaskuri.fi on hankkinut Ilta-Sanomille Tesla Model 3:n uudet vakuutushintatiedot, ja tämä hintavertailu julkaistaan lähiaikoina.

– Emme itse koe olevamme vain edullisen pään autojen vakuuttaja, vaan kyllä meiltä saa muun muassa L- ja XL-tason kaskovakuutuksia kohtuullisin kustannuksin. Teslat tulivat meille vakuutusten piiriin lokakuun lopulla. Aiemmin olemme halunneet rajata kaskovakuutuksemme normaaleihin henkilöasiakkaiden ajoneuvoihin, minkä takia meiltä ei saa kaskovakuutusta esimerkiksi raskaalle kuorma-autolle eikä kalliille urheiluautolle, kertoo Satu Soitula Suomen Vahinkovakuutus Oy:n markkinoinnista.

POP Vakuutuksen linjanmuutoksen taustalta löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietokannoissa ollut virhe – tai paremminkin outous – joka on vieläkin sähköautojen ajoneuvorekisteritiedoissa.

– Teslan kohdalla merkki oli aikaisemmin rajattu myöntämisen ulkopuolelle johtuen merkin aikaisemmasta kalliimmasta mallivalikoimasta, virheellisistä Trafi-merkinnöistä ja pienestä ajoneuvokannasta. Sittemmin olemme tulkinneet tilanteen muuttuneen siten, että Teslaa ei enää voida pitää urheiluautovalmistajana ja saimme lisäksi oiottua Trafin virheelliset ajoneuvorekisterimerkinnät, joten olemme lisänneet merkin kaskovakuutuskelpoisten merkkien joukkoon.

Satu Sointula tarkentaa mainitsemaansa Traficomin virhettä:

– Teslan osalta puuttuu moottorin tehomerkintöjä ja/tai moottorin tehokenttään on syötetty akun varauskapasiteetti. Esimerkiksi Tesla Model 3 -mallin oikea teho on noin 300 kW, mutta Trafilla lukee 65 kW.

Tunnin teho historiaan

POP Vakuutuksen Satu Sointulan mainitsema virhe on helppo todentaa Traficomin asiointipalvelusta; yksi esimerkkihaku vahvisti asian: Tesla, jonka tehoksi ilmoitetaan 275 kilowattia, on ajoneuvorekisterissä 69-kilowattinen.

Tekniikan Maailma on selvittänyt asiaa ja todennut, että tämä ihmeellisyys ei koske vain Teslaa, vaan sähköautojen teholuvut ovat ajoneuvorekisterissä samalla tavalla outoja kautta linjan.

”Tämä taas johtuu siitä, että ajoneuvorekisteriin ei ole kirjattu sähköautojen huipputehoja vaan tunnin maksimiteho, joka kertoo, kuinka suuren tehon auton moottori pystyy pitämään yhtäjaksoisesti yllä yhden tunnin ajan. Tämä on sähköautoihin liittyvä erikoisominaisuus, joka voitaisiin periaatteessa ilmoittaa polttomoottoriautoillekin, mutta ei ilmoiteta,” kirjoittaa Tekniikan Maailman Jussa Nieminen.

TM:n Nieminen arvelee, että esimerkiksi Teslan kohdalla tunnin teho lienee jutussa käytetyssä nelivetoisessa esimerkkiautossa vain toisen moottorin tunnin teho. 1. syyskuuta 2020 voimaan astuneessa uudessa ajoneuvotiedon ilmoittamista ja valvomista koskevassa EU-asetuksessa ei ole enää vaatimusta tunnin maksimitehon ilmoittamisesta – nykyään ilmoitusvaatimus koskee huipputehoa ja 30 minuutin maksimitehoa.

Tekniikan Maailman mukaan Suomen teillä liikkuu tällä hetkellä autoja, joissa ei ole virallisesti lainkaan tehoa! Tiedossa ei ole, millä aikataululla Traficom aikoo saada sähköautojen ajoneuvotiedot kuntoon.