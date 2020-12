Janoinen kohtaaminen – IS:n koeajossa tuliterä Audi, joka ansaitsisi kovasti sisäänsä myös sähköä

Audin Q3-mallisarjan kaksilitrainen perusbensiiniturbo on havaittavan perso polttoaineelle.

Nykyinen Audi Q3 on mittasuhteiltaan selkeästi sopuisemman näköinen kuin edeltäjänsä. Sukunäköä on niin paljon, että äkkiseltään auton voi vahingossa tyypittää Q5:ksi.­

Audi Q3 on ollut keskuudessamme pian vuosikymmenen verran. Mallin nykyinen toinen sukupolvi erottuu selkeästi edeltäjästään, sillä pituutta on leivottu lisää lähes kymmenen senttiä ja myös leveys ja akseliväli ovat mittavammat. Uusi Q3 on siis kasvanut reilusti, ja onkin nyt selkeästi isompi kuin Q2 – jopa niin, että lähestyy jo Q5:n mittoja.

Audin uudet mallimerkinnätkin ovat herättäneet hämmennystä, eikä ihme. Audin lanseeraama logiikka kuuluu nykyään niin, että mallimerkinnän numerot kasvavat viiden pykälän välein 25:sta aina 70:ään sen mukaisesti, kuinka paljon kyseisen auton voimalinja tarjoaa tehoa kilowatteina.

Ihanan tyyristä lisävarustelua, eli pelkkä kojelaudan alumiinilistoitus maksaa autoveroineen reilusti yli 400 euroa. Virtuaalimittaristo sisältyy tosin jo perushintaan.­

Siten esimerkiksi koeajoautomme merkintä ”40” pitää sisällään juuri 125 – 150 kilowatin haarukan.

Tiedä häntä, ehkä tarkoituksena onkin luoda hieman mystiikkaa muutoin niin suoraviivaisen ymmärrettävään mallinimistöön, jotta myös asiaa harrastamattomat voivat kokea oivaltamisen riemua?

Korikoon kasvun myötä tilaa on nyt joka tapauksessa huomattavasti edeltäjää enemmän ja korityyppiin hyvin istuvaa monikäyttöisyyttä parantavat myös parantuneet takatilat sekä aiempaa laajempi tavaratila. Vetokyvystä kiinnostuneille kerrottakoon, että Q3:lla saa vetää maksimissaan 2100 kilon jarrullista vaunua. Perusasiat ovat siis hanskassa.

Kun takapenkit ovat taaimmassa asennossaan, on tavaratilaa 530 litraa. Istuinta eteenpäin siirtämällä tilan saa kasvatettua varsin hulppeaan 675 litraan.­

Audin Q3mallistoon ei ole vielä saatavilla pistokehybridiä, mutta oletettavasti ja onneksi sellainenkin pian markkinoille pelmahtaa. Niinpä tällä kertaa Q3:a liikutti 2,0-litrainen bensiiniturbo ja neliveto – yhdistelmä, joka ei todennäköisesti ole Suomessa se aivan suosituin. Vaikka uuden Q3:n hinnat alkavatkin järkevästi vajaasta 42000 eurosta, nostaa tehokkaamman bensiinimoottorin ja nelivedon yhdistelmä hinnan jo reilun kymppitonnin korkeammalle. Summassa on pelkkää autoveroa yli 15000 euroa, eli ei ihan vähän.

Voima ei tunnetusti koskaan synny tyhjästä, ja tällkinä kertaa se on enemmän kuin totta. Koeajoauto kulutti varovaisellakin kaasujalalla kutitellen keskimäärin 9,2 litraa sadalla, kun keskinopeus oli matkapainotteinen 60 km/h. Toisaalta 190 hevosvoimaa ja 320 newtonmetrin vääntö sujuvoittavat menon sen verran rivakaksi, että liikkuminen tuntuu vaivattoman suorituskykyiseltä.

Alustakin on Q3:ssa audimaisesti mukavan jämäkkä, mutta auton parasta antia on ehdottomasti onnistunut hienosäätö ja täsmällisen aktiivinen ohjaustuntuma. Pito tiehen on erinomaisella tasolla. Myös jousitus toimii ja onnistuneesta kompromissista löytyy tarvittaessa pehmeämpikin puoli. Ajotuntumaa voi säädellä ajoasetuksin, jotka vaikuttavat kaasupolkimen reagointiin, ohjaukseen ja vaihteiston toimintaan.

Harmin aiheeksi jää myös yllättävän korkea rengasmelu, joka karkeilla asvalteilla oli ajoittain jo ärsyttävällä tasolla – varsinkin ottaen huomioon auton hintatason. Samanlainen epäuskoinen havainto olivat myös auton yllättävän runsaat kovamuovit niin edessä kuin takanakin. Premiumin odottaisi yltävän paremmin myös sisustukseen.

Koeajoauton hinta lipsahti kaikkine lisävarusteineen yli 60 000 euroon, mikä on 4,5-metrisestä nelivetoautosta jo tuskallisen paljon, varsinkin, kun varustelusta jäivät vielä korkeasta hinnasta huolimatta puuttumaan navigaattori, nahkaverhoilu, mukautuva tasanopeudensäädin ja sähkötoimiset etuistuimet. Monesta suunnilleen puolet halvemmasta perheautosta ne löytyvät jo vakiona.

Voi todeta, että Q3 tarvitsee verotuksellisesti siedettävämmän lataushybridin nopeasti sortimenttiinsa.