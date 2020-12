Pehmeästi tuoreutettu – IS:n ensitestissä upouusi Citroën C3 PureTech 110 AT Launch Edition

Citroën C3:n kasvojenkohotus nojaa yksilöllisyyteen.

Aluksi pari tärkeää lukua Citroën C3:sta: Ensinnäkin tätä ranskalaista pikkuautoa on myyty kaikkiaan jo yli 4,5 miljoonaa kappaletta sitten ensimmäisen version markkinoille tulon jälkeen, vuonna 2002. Ja toiseksi, näistä kaikkiaan yli 750000 kappaletta on löytänyt omistajansa sitten viimeisimmän, kolmannen sukupolven vuoden 2016 esittelyn jälkeen. Myyntitahti on siis C3:n osalta ollut kiristyvää ja luvut vallan komeita.

Siksi ei olekaan ihme, että Sitikka on halunnut pitää myyntiveturistaan hyvää huolta. Huolta myynnin vetämisestä jatkossakin kannatellaan tuttuun tapaan niin sanotulla kasvojenkohotuksella, eli ulkomuodon ja ominaisuuksien tuoreuttamisella.

Sen osalta voi todeta, että uusitun C3:n yleisilme on yhä edelleen varsin sulava ja pehmeälinjainen. Mutta vaikka tempaus on maltillinen, on muutos selkeästi havaittavussa. Käytännössä keula, ajovalot, keulalogo ja kylkien erottuvat kolhusuojat on muokattu ulkopuolella uusiksi, ja tarjolle on tullut myös roimasti erilaisia ulkoväri- sekä personointimahdollisuuksia.

Sisällä C3:een saadaan nyt Sitikan isommissa malleissa jo esitellyt mukavuusetuistuimet ja koko liuta uudenaikaisia ajoavustimia – suuri osa vakiona, osa lisävarusteena.

Sisustan ilme on yksilöllinen, ja ehkäpä hieman retrohenkinenkin.

Tilojen suhteen uudistunut C3 on kuin merkkisisarensa Peugeot 208 ja Opel Corsa: autoon mahtuvat istumaan etuistuimilla pitkätkin henkilöt, mutta silloin takajalkatilat kutistuvat odotetusti varsin niukoiksi. On selvää, ettei nelimetrinen pikkuauto voi ylettömästi tilaa tarjota. Tavaratila on 300-litrainen, eli vertailuryhmänsä hyvää keskikastia.

Jopa kattoon ja C-pilarin takakulmaan on ruksittavissa yhteensä peräti kolme eri kattokoristetta! Kaikkiaan saatavilla on jopa 97 erilaista personointivaihtoehtoa.­

Edullisin versio uudelleen jumpatusta C3:sta maksaa hieman reilut 15 tuhatta euroa. Sillä saa 82-heppaisen (toinen bensiinimoottori on ensitestin 110-heppainen, eikä muita moottoreita toistaiseksi ole tarjolla) manuaalivaihteisen peruspikkuauton, jossa on kuitenkin jo vakiona suhteellisen hyvä varustelutaso.

Esimerkiksi led-ajovalot, ilmastointi, ajotietokone, mäkilähtöavustin, kaistavahti, nopeusrajoitusten tunnistus, tasanopeudensäädin ja monesti kalliimmistakin autoista vakiona puuttuva molempien etuistuinten korkeudensäätö kuuluvat aina uudistuneen C3:n hintaan.

Sen sijaan ensitestiin saatu, ylimpään Shine-varusteluun perustuva Launch Edition edusti puolestaan aivan toista ääripäätä, jossa automaattivaihteiseen autoon on ympätty lähestulkoon kaikki varusteet, jotka siihen on saatavilla. Lisävarustelistalta voisi oikeastaan poimia enää avaimettoman lukituksen ja sähkötoimiset takasivuikkunat (hinta 600 euroa autoverottomana), navigoinnin (850 euroa) tai turvavarustepaketin (400 euroa).

Mukavuusetuistuimissa on entistä enemmän pehmentävää materiaalia, mutta ihan liian lötköjä jakkarat eivät silti ole.­

Näistä varsinkin viime mainittua kannattaa harkita tarkkaan, sillä se sisältää paljon tavaraa pikkurahalla: aktiivisen hätäjarrutustoiminnon, kuljettajan vireystilan valvonnan, automaattiset kaukovalot, törmäysvaarahälyttimen, automaattisesti himmenevän sisätaustapeilin sekä hätäpuhelujärjestelmän.

Toisin sanoen, jos C3:n lisävarustelistalta poimii kaiken mahdollisen parhaan varustelun päälle, lipsahtaa auton hinta jo yli 20 tuhannen euron. Onko se paljon vai vähän, voi jokainen punnita ihan itse.

Sisälle istuttaessa C3:n uudet nojatuoleilta näyttävät etupenkit ovat kutsuvan oloiset. Kuljettajan paikalla viihtyy hyvin, ja kevyeksi säädetty ohjaus on omiaan helpottamaan pikkupyörittelyä kaupunkioloissa.

Takaa katsoen C3 on muotojensa osalta käytännössä ennallaan. Kaikkiaan 10,7-metrisen kääntösäteensä ja alle nelimetrinen pituus tekevät autosta kompaktin kääntyjän.­

Voimaa ja vauhtia järjestyy kevyelle autolle arkiajoihin riittävästi, eikä C3 urheilulliseen olemukseen pyrikään. Ensitestin 110-heppainen ja automaattivaihteinen C3 liikkui Helsingin ytimessä luontevasti, mutta ns. ”oppiva” momentinmuunninautomaatti ei ollut vielä ehtinyt oppia kaikkia kuormitustilanteita, vaan vaihtotapahtumat olivat ajoittain hieman töksähteleviä. Pidemmällä koeajolla nähdään, mihin ajokokemuksen todellisuus ja kulutus oikeasti asettuvat.

Silloin tällöin olisi hyvä muistuttaa itseään, että urbaanissa ympäristössä juuri pikkuautot ovat omimmillaan, eivät suuret ja möhkömäiset SUV-mukamaasturit. Pikkuautot ovat nykyisin parhaimmillaan erittäin vakaita ajettavia myös kaupunkien ulkopuolella, ja olleet siksi jo useiden vuosien ajan hyvin suosittuja Euroopassa.

Taustalla monien autonvalinnassa vaikuttaa megatrendeistä ehkä vahvin, kaupungistuminen. Tähän ympäristöön uudistunut C3 tuo omanlaistaan svengiä.