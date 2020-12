Uusi Seat Leon on jo aivan Skoda Octavian veroinen auto – IS ajoi uuden töpseliversion ensimmäisenä Suomessa

Seat Leon on farmarina linjakas ja särmikkään pyöreä ilmestys. Kulutukseen suoraan vaikuttava ilmanvastuskerroin on parantunut edellismallista noin kahdeksan prosenttia. Sportstoureriksi nimetyn farmariversion ohella töpselitekniikka on muuten Leon-mallistossa tilattavissa myös viisioviseen pystyperäkoriin.­