IS:n koeajossa Fiatin uusvanha 500X-katumaasturi – mikä oikein on nyt muuttunut?

Ulkonäöllisesti Fiatin legendaarista 500-mallia muistuttava Fiat 500X -katumaasturi on teknisessä mielessä eniten sukua konsernisisar Jeep Renegadelle. Fiatin Suomeen tuotava mallikirjo on tätä nykyä melko suppea, mutta vastapainoksi hinnat on pyritty asemoimaan varsin kilpailukykyisiksi.­