Audi A3 Sportbackin kevythybridiversion parasta antia on ajettavuus.

Vanha suomalainen sanonta tietää, ettei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Sutkautuksen idea lienee se, että lopulta elämässä ratkaisevat sittenkin eniten oma tekeminen ja sen seuraukset.

Kun Audin uuden kevythybridi-pikkuauton, A3:n nimi on kaikessa komeudessaan ”Audi A3 Sportback Business Advanced 35 TFSI 110 kW MHEV² S tronic”, ei voi olla hymähtämättä: ihanko olette tosissanne siellä Audilla?

Taitavat olla. Uusi Audi A3 täyttää hienosti korskean nimen edellyttämät saappaat, ainakin tärkeimmin osin. Ennen kaikkea A3 on oiva esimerkki siitä, kuinka hyviä nykyaikaiset pikkuautot voivat olla – lapsellisen pitkästä nimestä huolimatta.

Ulkoisesti Audi tunnetaan tyypillisesti kliinisen, monesti jopa innottoman tavanomaisesta muotoilustaan, jota on viime vuosina skarpattu terävin kylkilinjoin. Poikkeuksiakin tietysti on.

Noin 4,35-metrinen A3 Sportback on pikkuauto, jossa on isomman luokan ajo-ominaisuudet. Vetotöitä pohtiville on hyviä uutisia: suurin sallittu jarrullinen perävaunupaino on 1700 kiloa.­

Nyt uusi A3 Sportback on kuitenkin saanut linjoihinsa aivan uudenlaista ”lihasta”, joka erottuu etenkin auton takapään ja takaovien alueella. Mieleen nousee väkisinkin uuden viisiovisen Ford Focuksen muotoilu, johon A3:ssa on tiettyjä yhtäläisyyksiä. Edessä A3:n keulalla keikkuu massiivinen maski, jonka avulla pikkuautoon on saatu loihdittua omanlaistaan vakuuttavuutta.

Pitäähän Audin nimittäin erottua emokonsernin muusta tarjonnasta.

Olisi todella mielenkiintoista tietää, kuinka moni VW-yhtymän asiakkaista valitsisi samankokoisten verrokkien – siis Audi, Škoda, Seat ja Volkswagen – välillä jonkin muun kuin Audin, jos autot olisivat saman hintaisia? Mutta eiväthän ne ole.

Tämänkin koeajoauton lähtöhinta kohoaa 36 143 euroon, mikä on pikkuautolle melko paljon – kalliina pidettyjen täyssähköautojen luokkaa Lisävarusteineen koeajoyksilön hinta kipusi peräti yli 43 000 euron. Mutta: ne piirtävät, joilla on liitua. Monilla ei ole, mutta ei siitä autoa voi syyttää.

Kymmentuumainen värikosketusnäyttö tulee vakiovarusteena. Näyttö on integroitu kojelautaan siististi.­

Siksi ollaankin peruskysymysten äärellä, kun mietitään Mikä edellä mainituista merkeistä sopisi itselle parhaiten? Mieleen putkahtaa väkisinkin vanha sanonta ketusta ja happamista pihlajamarjoista. Samaa pohdintaa voi jatkaa miettimällä, kuinka paljon vaikkapa Škodassa on Audin osia – tai päinvastoin. Tai kuinka esimerkiksi Škoda-kuljettajan mielestä usein Audi on vain ylihinnoiteltu Škoda, ja kuinka autot ovat käytännössä samat.

Mutta eiväthän ne ole.

Ohjaamo on luonteeltaan jämpti ja toimiva. Koeajoautossa oli hyvin tukevat, lisävarusteiset sport-etuistuimet (340 euroa ilman autoveroa).­

10,25-tuumainen digimittaristo on vakiovaruste, niin kuin tässä hintaluokassa sopii ollakin.­

Teknisesti Audin kevythybridijärjestelmä ei tarjoa mitään kovin erityistä. S tronic -kaksoiskytkinvaihteiston yhteydessä on käytössä paitsi sylinterien lepuutus myös 48 voltin hybridijärjestelmä. Se ottaa energiaa talteen hidastusten aikana, tukee polttomoottoria 50 newtonmetrin väännöllä liikkeellelähdöissä ja matalista nopeuksista kiihdytettäessä sekä mahdollistaa rullauksen moottori sammutettuna.

S tronic -automaattivaihteisto on vakiovaruste, eikä manuaalia ole edes hinnoiteltu. Vaihdevalitsin toimii täsmällisen nopeasti.­

Tärkeimmät toiminnot on säilytetty fiksusti painikkein hallittavina.­

Tämä on sitä joissain leireissä hehkutettua ”itselatautuvuutta”, mutta tosiasiassahan tämäkin auto liikkuu lopulta vain ja ainoastaan fossiilienergian voimin. Kaikki auton energia, sähkö mukaan lukien, on peräisin bensiinipumpulta.

Jokapäiväisessä ajossa järjestelmä säästää polttoainetta Audin mukaan kuitenkin reippaasti, noin 0,4 litraa 100 kilometrillä. Koeajon aikana auto kulutti keskimäärin 6,1 litraa sadalla, eli vain kaksi desiä virallista arvoa enemmän. Ei erityisen vähän, mutta auton suorituskyvyn huomioiden tulos on siisti.

Selkeän muotoista tavaratilaa on 380 litraa – pikkuautolle vallan riittävästi.­

Parasta antia on ehdottomasti ajettavuus. Ajo-ominaisuudet on hiottu erinomaisen alustan tuomalle perustalle. Autossa istutaan suhteellisen matalalla, mikä on omiaan luomaan ykseyden tunnetta auton kanssa silloin, kun alla on polveileva mutkatie. Auto seuraa haluttua ajolinjaa tyynen viileästi ja tarkka, jämäkkä sekä aktiivisesti palauttava ohjaus ovat hyviä määreitä luonnehtimaan A3:n ajotuntumaa.

Koeajoyksilössä oli lisävarusteinen progressiivinen ohjaus, mutta sen lisähinta on kohtuullinen, 300 euroa (autoverottomana). Suorilla tieosuuksilla A3 Sportback etenee kuin juna. Jousitus on hienosäädetty urheilullisen topakaksi ja täsmälliseksi, mutta ei kuitenkaan liian kovaksi.

Takaistuintilat jäävät väistämättä rajallisiksi, jos edessä eletään herroiksi.­

Uusi Audi A3 on varsin kyvykäs ja jämptin tuntuinen pikkuauto, josta on vaikea löytää varsinaisia heikkouksia. Näkymä kuljettajan paikalta ulos on kuitenkin vain kohtalaisen hyvä; etumatkustajan istuimen niskatuki ja B-pilari muodostavat näköesteen oikealle katsottaessa

Perusvarustelu on hyvällä tasolla, mutta kuten koeajoautokin osoitti, lisävarusteilla lopullinen hinta karkaa korkeaksi.