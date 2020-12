Hyundain uutuusmallista löytyi ominaisuus, josta valmistaja on pysynyt vaiti

Uudesta Hyundain i20-kevythybridistä löytyy ominaisuus, jonka valmistaja on pitänyt ihan omana tietonaan.

Tältä uusi i20-kevythybridi näyttää takaviistosta katsottuna: Z-valokuvion saaneet takavalot on yhdistetty toisiinsa.­

Hyundain uusi i20 yllätti lyhyen tutustumisajon aikana. Vaikka keli oli raskaasti loskainen, käyntinopeusmittari osoitti ajoittain nollaa vielä noin 60 km/h:n nopeudessa.

Etuilme on muuttunut täysin. Nyt keulaa hallitsee todella iso maski.­

Kolmisylinterinen turbokone mörisee hiukan vanhakantaisesti, joten maantieajossa sen käyntiäänet peittyvät rengashuminan alle. Näin ollen koneen sammumista tai käynnistymistä ei kuule, eikä sitä huomaa myöskään esimerkiksi nykäisyinä.

Hyundai on nimennyt uusien i20- ja i30-malliensa 48 voltin kevythybridissä olevan 6-portaisen manuaalivaihteiston iMT:ksi, missä i-kirjain viittaa älykkyyteen. Vaikka elektronisesti ohjattua kytkintä käytetään normaalin mekaanisen kytkimen tapaan, se sammuttaa alamäkirullauksissa 120-hevosvoimaisen moottorin automaattisesti.

Uuden i20:n ratin taakse on helppo kotiutua. Mekaanisilla kytkimillä on vielä ylivalta.­

Suomessa i20:n ja i30:n kevythybridin saa ainakin toistaiseksi vain 7-portaisella kaksoiskytkinautomaatilla, mutta yllättäen myös tämän voimalinjan yhteydessä on vastaava rullausautomatiikka. Maahantuojan tekniikkapuoli on huomannut ominaisuuden, mutta tehdas ei ole nostanut asiaa esille tai tarkentanut tekniikan toimintaperiaatetta.

Litraisen moottorin yhteydessä olevat kolme ajotilavaihtoehtoa vaikuttavat muuhunkin kuin mittariston ulkonäköön­

Vaikka ”ajoakku” verottaa tämän mallin tavaratilaa, niin kevythybridillä ei pysty ajamaan sähköllä – sähkömoottori vain tukee bensakonetta kiihdytyksissä, ja automatiikan sammuttama moottori käynnistyy sen ansiosta nopeammin ja pehmeämmin.

” Tietoviihdejärjestelmän, liitettävyyspalveluiden, äänentoiston ja turvavarustelun osalta uusi i20 heittää kilpailijoilleen kovan haasteen.

Kevythybriditekniikan ansiosta mallin WLTP-kulutus on samaa tasoa kuin i20:n tehottomammissa moottoriversioissa.

Kahdella muotoilulla taka- istuimella on reilusti tilaa.­

Kevythybridin saa vain parhaalla Style-varustelulla, missä on muun muassa automaatti-ilmastointi, led-valot ja älyavain. Stylessä ja pykälää vaatimattomammassa Comfortissa on 10-tuumainen digitaalimittaristo ja 8-tuumainen kosketusnäyttö – tuhat euroa Comfortia edullisempaan Fresh-perusvarusteluun kuuluu analogiset mittarit ja pieni keskinäyttö.

Hyvällä paikalla sijaitsevan keskinäytön alapuolella on kosketuspainikkeet alavalikoihin ja mekaaninen äänenvoimakkuudensäädin. Ilmastoinnin käyttö hoituu mekaanisilla säätimillä. Seisontajarru on mekaaninen, joten automaattivaihteisessa autossa ei ole pitojarrutoimintoa.

Luukku nousee reilusti ja hattuhyllyn saa pystyyn taka- nojan taakse.­

Kevythybridin lähtöhinta on 22 990 euroa, kun i20:n lähtöhinta on 15 990 euroa – silloin autossa on 84-hevosvoimainen vapaastihengittävä 1,2-litrainen kone ja 5-portainen manuaalivaihteisto.

Ilman kevythybriditekniikkaa litraisen kolmisylinterisen teho on 100 hv, ja mallin saa sekä 6-portaisella manuaalilla (16 990 euroa) että 7-portaisella kaksoiskytkinautomaatilla (18 390 euroa).

Tavaratila kasvoi malliuudistuksessa 351 litraan (+25 litraa), mutta kevythybridissä tilaa on vain 262 litraa. 90 litran vähennys on pienessä autossa paljon, mutta onneksi menetetyt litrat ovat pohjalevyn alapuolella. Laajennettuna tila on tasapohjainen. Jos tavarat eivät mahdu kovan hattuhyllyn alle, sen saa kätevästi pystyyn takanojan taakse.

Hyundai i20 leventyi (+30 mm) ja pidentyi (+5 mm) malliuudistuksessa. Madaltumista (–24 mm) ei huomaa takapenkillä, mutta akselivälin kasvun (+10 mm) voi aistia. Tai ainakin takana on hyvät tilat kahdelle aikaihmiselle. Keskipaikalla on keskikonsolin vuoksi niukasti kenkätilaa. Polvi- ja pääntilaa on mukavasti, mutta matalan istuma-asennon vuoksi polvet ovat hiukan pystyssä.

Kevythybriditekniikka kutistaa tavaratilaa ja nostaa hiukan omamassaa.­

Etutiloissakaan ei ole valittamista. Sekä istuimessa että nojassa on mukavasti sivuttaistukea. Nojassa on vain portaallinen säätö, mutta koska ratti säätyy molempiin suuntiin, niin hyvän ajoasennon löytyminen tuskin tuottaa ongelmia. Näkyvyys heikkoa taustanäkymää lukuun ottamatta on hyvä.