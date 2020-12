Volvo sitoutuu yhä vahvemmin autoilun sähköistymiseen ja luopuu pelkästään polttomoottoritekniikkaan perustuvista ratkaisuista kokonaan.

Volvo on sitoutunut autojen sähköistymiseen ja sähköautojen valmistukseen jo jonkin aikaa. Aiemmin Volvo on ilmoittanut, ettei se jatka esimerkiksi uusien dieselmoottoreiden kehitystyötä enää pitkään 2020-luvulla.

Viimeisimpänä kiinalais-ruotsalaisyrityksen tavoitteena on, että täyssähköautot käsittävät jo vuoteen 2025 mennessä peräti 50 prosenttia yhtiön kokonaismyynnistä. Loppuosuuden yhtiön suomalaisedustaja vahvistaa suunnitelmassa koostuvan eri tavoin sähköistetyistä malleista, eli käytännössä ladattavista, perus- ja kevythybrideistä. Volvon ladattavien hybridien mallisto on tällä hetkellä laaja.

Samalla Volvon Skövden moottoritehtaan polttomoottorien tuotantoon keskittyvät toiminnot siirretään erilliseen tytäryhtiöön, joka on tarkoitus yhdistää tulevaisuudessa emoyhtiö Geelyn polttomoottoritoimintoihin.

Volvon suunnitelmien taustalla on päätös, jonka mukaan se aloittaa sähkömoottorien kokoonpanon moottoritehtaallaan Skövdessä.­

Uudet bensiini- ja dieselvoimanlähteet pelkästään sellaisinaan jäävät siis Volvon valikoimasta kokonaan pois noin neljän vuoden kuluessa, mikä on automaailmassa suhteellisen lyhyt aika. Ajoituksellisesti Volvon strategia saattaa olla onnistuneesti harkittu, sillä sähköautojen hintojen on ennustettu laskevan vastaavien polttomoottoriautojen tasolle vuoteen 2024 mennessä.

Volvon suunnitelmien taustalla on päätös, jonka mukaan se aloittaa sähkömoottorien kokoonpanon moottoritehtaallaan Skövdessä. Tähtäimenä on, että kuluvan vuosikymmenen puoliväliin mennessä Volvon kaikki sähkömoottorit valmistetaan itsenäisesti yrityksen sisällä. Hankkeen arvo tulevina vuosina on noin 70 miljoonaa euroa.