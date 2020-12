Seksikäs farmariauto. Onko sellaista edes olemassa? Kyllä, jos pitää Mercedes-Benz CLA:n pistokehybridistä.

Mercedes-Benzin A-sarja muuntuu moneksi. Sedanin, hatchbackin ja coupémaisen farmarin lisäksi voimalinjat ovat saaneet hybriditekniikkaa. Löytyypä katumaasturityylistä pitävällekin A-sarjaa, jos valitse kirjainyhdistelmän GLA.

A-sarjan pistokkeella ladattavan sedanin keväinen koeajo vakuutti kovasti. Sähköajon reilusti yli 60 kilometrin toimintamatka oli lupauksen veroinen ja auton tietoviihderatkaisut olivat valmistajan muiden mallien tasalla – pitää niistä tai ei.

CLA Shooting Brake ei päälle päin eroa polttomoottoriversiosta.­

Coupé-muotoja tavoitteleva CLA Shooting Brake on A-sarjan käytännöllisin auto ja varmaankin monen mielestä parhaimman näköinen. Sekä keula ja perä näyttävät nyt aiempaa sopusuhtaisemmilta. Voiko vajaan viiden senttimetrin pidennys vaikuttaa näin paljon?

On outoa, että Audilla ja BMW:lle ei ole ollut esittää vastaavanlaista mallia. Kia Proceed lähestyy CLA:n muotoilua mutta ilman sähkömoottoria. Pian Suomeenkin tuleva, yhtä tai kahta kokoa isompi Volkswagen Arteon Shooting Brake voi olla ainakin muotokisassa CLA Shooting Braken kova kilpailija.

Ahkera lataaminen on pistokehybridien perimmäinen idea. LeasePlan kertoi tällä viikolla, että osa asiakkaista on palauttanut auton siten, ettei auton latauskaapelia ole käytetty lainkaan. Siihen kai välinpitämättömyys ja firman vapaa autoetu johtavat.

Sähkövoima kutistaa tavaratilaa 65 litraa, mutta edelleen se on hyvin käyttökelpoinen.­

Suko-pistorasian ja kotilatauslaitteen lisäksi CLA Shooting Braken lataaminen on nyt mahdollista myös 24 kilowatin tasavirralla. Kyse on kuitenkin ilman autoveroa 660 euroa maksavasta lisävarusteesta. Sillä voi lyhentää latausajan noin 30 minuuttiin. Vertailun vuoksi voi käyttää 7,4 kilowatin vakiolaturia, jolla lataus vie varttia vaille kaksi tuntia.

Valmistaja lupaa 66 kilometrin (WLTP) toimintamatkan yhdellä latauksella. Taajama-ajossa loppuvuoden koleudessa toteutumat vaihtelivat 52 ja 55 kilometrin välillä. Sähkön loputtua bensiiniä kului sadalla kilometrillä 5,1 litraa.

Pesulaan maksimissaan 20 km/h, auton näyttö suosittelee.­

MBUX-järjestelmä opastaa autoa nyt myös pesulaitteistotilaan.­

Korkeajänniteakun varaustilaa voi ylläpitää ajoa varten esimerkiksi kaupunkien keskustoissa.­

Ajettavuudeltaan pistokehybridi tuntuu muita A-korimalleja jämäkämmältä ja hanakammalta lisääntyneestä massasta huolimatta. CLA:n raideväli on muita A-sarjalaisia suurempi, kallistuksenvakaaja jäykempi ja jouset ja vaimentimet on viritetty uudelleen.

Istuimien monipuoliset sähkösäädöt tulevat erillisen varustepaketin myötä.­

Varjopuolet tulevat esille, kun bensiinimoottorin käyntinopeus nousee korkeaksi. Matkustamoon kuuluvat äänet kasvavat reippaasti. Kyse on osin myös äänentasojen kontrastista korvien totuttua ”äänettömään” sähköajoon. Varsinkaan kiihdytyksissä automaattilaatikon taloudelliseksi säädetyn virityksen takia voimansiirto ei tunnu aina loogiselta.

Lataaminen tapahtuu auton oikean takaoven vierestä.­

Tavaratila on kutistunut polttomoottoriversioon nähden 505 litrasta 440 litraan. Myönteistä on, että takaluukun aukon leveys on kasvanut 635:stä 871 milliin. Sähköä kannattaa ladata mahdollisimman usein senkin vuoksi, että polttoainetankin koko on vain 35 litraa.

Sähkötoiminen CLA Shooting Brake puolustaa paikkanasa omaleimaisena ja herkullisena pikkufarkkuna, mutta tekeekö vuoden 2021 uutuudeksi lupailtu täyssähköinen EQA-malli siitä helpommin unohdettavan?