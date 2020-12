Citroënin ja Peugeot’n tonniluokan sähköpakettiautot saapuivat Suomeen.

Suomen suosituimman pakettiautoluokan sähköistyminen nytkähti taas pienen askeleen eteenpäin, kun tuhannen kilogramman kantavuuteen viittaavaan ”tonniluokkaan” esiteltiin samanaikaisesti kaksi täyssähköistä mallia.

Tai ehkä pitäisi sanoa, että luokkaan esiteltiin yksi uutuus kahtena merkkiversiona. Tai vielä vaihtoehtoisesti, että luokkaa täydennettiin jo tarjolla olleen mallin kahdella merkkiversiolla.

Opel aloitti Vivaro-e:n myynnin syksyllä, ja nyt se sai rinnalleen sisarmallinsa Citroën ë-Jumpyn ja Peugeot e-Expertin. Samaa tekniikkaa käyttävä Toyota Proace EV tulee Suomeen keväällä.

Yhtenäinen tekniikka tai satasten tarkkuudella identtiset hinnat eivät ohjaa merkkivalintaa. Merkittävää eroa ei ole myöskään takuussa: se on kaikilla kolmella merkeillä viisi vuotta, mutta Opelilla on 100 000 km:n raja, kun ranskalaisilla on kilometrirajaton takuu.

Vakiohintaan kuuluu umpinainen liukuovi ja paritakaovet. Akselivälejä on kaksi, koripituuksia kolme.­

Täyssähköauto maksaa noin 15 000 euroa vastaavaa dieselmoottorista mallia enemmän, mutta ranskalaismerkkien maahantuojan mukaan täyssähköpakettiauton kokonaiskustannukset voivat alittaa dieselin kulut jo kolmen vuoden tai 72 000 km:n ajosuoritteella. Hyötyjä syntyy lisäksi olemattomista paikallispäästöistä ja varsin hiljaisesta matkanteosta.

” Auton hintaa noin 3 000 euroa nostava isompi ajoakku kasvattaa toimintamatkaa sata kilometriä.

PSA:n sähkötonnarit rakennetaan polttomoottoriversioista tuttuun koriin, eikä tavaratilan alla oleva ajoakku tai muu sähköautoon liittyvä tekniikka pienennä tavaratilan kokoa. Koripituudet ovat 4,61, 4,96 ja 5,31 metriä ja tilavuudet vastaavasti 4,6, 5,3 ja 6,1 kuutiometriä. Vakiona olevat väliseinän lastausluukku ja ylös nouseva reunimmaisen matkustajan istuin kasvattavat tavaratilaa puoli kuutiota.

Tavaratilan pohjan alla oleva ajoakku ei verota tavaratilaa. Eurolavoja mahtuu lyhyempään malliin kaksi, muihin pituusvaihtoehtoihin kolme.­

Ajoasennon saa asialliseksi, mutta taakse kallistetusta väliseinästä huolimatta kuljettaja saattaa kaivata penkkiinsä lisää kallistusvaraa. Kolmen hengen ohjaamon keskipaikalla on jalkatilaa vain nimeksi, sillä kojelaudassa on auton keskilinjalla uloke, jossa on ajosuunnanvalitsinvivun lisäksi kytkimet pysäköintitilalle, tehostetulle jarrutusenergian talteenotolle ja ajoasetuksille.

Ohjaamossa on nahka-kangas verhoillut paikat myös kahdelle repsikalle. Kojelaudan uloke kaventaa keskipaikan jalkatilaa merkittävästi.­

Ajosuunnan ja ajoasetusten valitsimet ovat kojelaudan alalaidassa olevassa ulokkeessa.­

Pisin toimintamatka saavutetaan Eco-ajotilassa, joka rajoittaa moottorin tehon 82 hevosvoimaan ja vääntömomentin 180 newtonmetriin. Samalla laskee lämmityksen ja ilmastoinnin teho. Auto käynnistyessä käyttöön tulevassa normaalitilassa arvot ovat 109 hv ja 210 Nm. Power-ajotila nostaa tehon 136 hevosvoimaan ja väännön 260 Nm:iin. Huippunopeus on rajoitettu Suomessa riittävään 130 tuntikilometriin.

Etuvetoisen sähköpakettiauton voimalinja on kutakuinkin sama kuin PSA:n sähkömoottorisissa henkilöautoissa. Edessä olevan sähkömoottorin huipputeho on siis 136 hevosvoimaa (100 kW). Ajoakun kapasiteetti on 50 tai 75 kilowattituntia. Pienemmällä virtavarastolla toimintamatkaksi ilmoitetaan 230 kilometriä. Auton hintaa noin 3 000 euroa nostava isompi ajoakku kasvattaa toimintamatkaa sata kilometriä.

50 kWh:n malleissa kantavuuden saa korotettua 1 000:sta 1 275 kiloon. Kaikkien malliversioiden vetomassa on tuhat kiloa.

Kierroslukumittari on korvattu energiamittarilla, ja pikkumittarit kertovat ajoakun lataustasosta ja ilmastoinnin/lämmityksen virrankulutuksesta.­

Vasemman etulokasuojan kautta ruokitaan kolmea vaihetta hyödyntävää 11 kW:n laturia. Parhaimmillaan autoa pystyy lataamaan jopa 100 kW:n teholla, jolloin pienemmän ajoakun saa tyhjästä 80 prosenttiin puolessa tunnissa. Kolmivaiheisella seinälatauslaitteella täyslataus kestää 5,0/7½ tuntia (50/75 kWh).

PSA:n ranskalaisten täyssähköpakettiautojen lähtöhintaskaala on 43 000–49 000 euroa. Varustukseen kuuluu muun muassa ohjelmoitava ja etäohjattava esilämmitys ja -jäähdytys.