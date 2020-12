Ohjaamo on Hiluxissa yhä tuttuun tapaan korkealla, eli autoon pitää todella kiivetä. Se ei ole mikään ihme, sillä maavaraa on vakionakin tarjolla lähes 30 senttimetriä ja lisää saa vielä erilaisin lisävarustein. Lyhytlavainen jatko-ohjaamomalli on tuttuun tapaan tarjolla hinnastossa sekä takapenkein että jopa 22 000 euroon yltävän autoverosäästön vuoksi myös ilman.­