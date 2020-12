Koeajossa Peugeot e-208: Ehdottomasti vakavasti otettava auto – valtteina ulkoinen karisma ja sisätilojen tekninen tuoreus

Peugeot’n pienen sähköauton saa hyvin kevyellä autoverolla.

Suomalaisilla autoveroviskaaleilla on edessään vaikeat ajat. Täyssähkö- ja lataushybridien hiljalleen yleistyessä henkilöautoista kannettava autovero laskee tasolle, jolla suomalaisautoilijoita kurittava, eurooppalaisittain katsottuna ”lisävero”, ei enää lähivuosina tuota samaa määrää kahisevaa valtion kassaan kuin ennen.

Samalla paine autoveron poistamiseksi kasvaa vuosi vuodelta, kun pitäisi alkaa verottaa enemmänkin käyttöä kuin omistamista.

Tämänkin koeajon Peugeot-pikkuautossa maksetaan autoveroa vain 917 euroa, vaikka auton kokonaishinta on ihan tuntuva, yli 36 000 euroa.

Avainsana pienelle autoverolle on täyssähkö. Tällaisen ladattavan ja samalla myös itselataavan sähköauton päästöt tien päällä kun ovat tunnetusti pyöreät nolla grammaa, ja siksi myös autoveroprosentti hyvin alhainen.

Vielä kun valtio tukee täyssähköauton ostajaa 2 000 eurolla, voi ajatella jäävänsä tuen kanssa ikään kuin ”saamapuolelle” 1 083 euron verran tämän sähköauton kanssa. Toki arvonlisävero heilauttaa tilanteen lopulta valtion hyväksi, mutta silti.

Takaapäin e-208 ei juurikaan eroa kanssasisaristaan, koska noin 220 litran kokoinen ja hieman reilun 200 kilon painoinen ajoakusto on sijoitettu auton pohjarakenteeseen.­

Sama pätee moneen muuhunkin sähköautoon, ja yhä useampi on tunnustanut tilanteen. Tämän vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä 1 447 henkilöä oli Suomessa saanut sähköauton hankintatuen, ja määrä on edellisvuosista selkeässä kasvussa.

Peugeotin palkittu i-Cockpit-ohjaamo jakaa mielipiteitä – toiset tykkäävät, toiset eivät. Jälkimmäiset jäänevät kuitenkin vähemmistöön.­

Millaisen pikkuauton näinkin kovalla rahalla sitten saa? Tavallisesti pikkuautoluokan kulkineita on vaivannut tietty askeettisuus tai heppoinen olemus, mutta maailma muuttuu tässäkin suhteessa koko ajan parempaan. Peugeot’n uusi 208 nappasi tänä vuonna itselleen Vuoden Auto Euroopassa -tittelin – jättäen taakseen muun muassa Fordin, Porschen, Teslan ja Toyotan – joten kyseessä on ehdottomasti vakavasti otettava tuote.

Tyylikäs ja helppolukuinen hologrammimittaristo on e-208:ssa vakiovaruste Allure-varustetasosta alkaen.­

Sähköisen e-208:n ”jutut” ovat ehdottomasti ulkoinen karisma ja sisätilojen tekninen tuoreus. Missään muussa pikkuautossa, tai edes samassa hintaluokassa, ei tapaa esimerkiksi samanlaista edistyksellistä hologrammimittaristoa tai palkittua i-Cockpit-ohjaamoa. Sisällä e-208:ssa vallitsee perin nykyaikainen tunnelma. Ohjaamojärjestelystä joko pitää tai ei, mutta inspiroitunut se on joka tapauksessa. Silti e-208 ei sorru turhaan kikkailuun.

Kännykälle on suunniteltu 208-malleissa kätevä teline, joka toimii myös latausalustan kantena.­

Puhelimen yhdistettävyys ei toiminut koeajon aikana joka käänteessä.­

Ohjaamossa on pikkuautoksi tilaa hyvin. Jos edessä istuu lyhyt henkilö, mahtuu hänen taakseen pidempikin aikuinen, mutta eiväthän tämän kokoluokan autot mitään tilaihmeitä ole. Pahimmillaan takajalkatilat kutistuvat miltei olemattomiksi, eikä tavaratilakaan suuri ole. Nämä faktat pikkuautoa harkitsevat ovat varmaankin omaksuneet jo autokauppaan lähtiessään.

Etuistuimissa on miellyttävän pitkä istuinosa ja muutenkin etutilat ovat toimivat.­

Liikkeellelähdöt sujuvat notkeasti, koska sähkömoottorin vääntöä on käytössä heti vauhtipedaalia kutitellessa. Lisäksi e-208:lla sujuvat myös ohitukset vallan mallikkaasti, koska tehoa ja vääntöä on auton omamassaan nähden mukavasti. Pienen ratin pyörittely on kaupungissa sujuvaa ja kevyttä, mutta e-208 on myös moottoritiellä vakaa ja luonteva ajettava.

e-208:aan mahtuvat sujuvasti istumaan peräkkäisille istuimille noin 175-senttiset aikuiset. Edessä on tilaa myös pitkille henkilöille riittävästi, jos takatiloista voidaan tinkiä.­

Auto kulutti sähköä Suomen koleassa syyssäässä 120 km/h moottoritienopeudessa yhden ihmisen kuormalla noin 22,5 kWh. Heti, kun keskinopeus alkaa laskea, putoaa myös kulutus huomattavasti. Koeajon aikana e-208 kulutti energiaa liikkumiseen ja lämmitykseen keskimäärin 19,1 kWh satasella, kun keskinopeus oli 45 km/h, ja pidemmällä jaksolla 17,0 kWh satasella, kun keskinopeus oli 39 km/h.

Virallinen kulutusarvo ei ole siis utopiaa. Ajaminen on hiljaista ja vaivatonta, ja mukavaa ajokokemusta häiritsee lähinnä vain pintakova jousitus, joka ei maamme pattisista ja kuoppaisista teistä aina pidä.

Sähköllä ajaminen on edullista, mutta Peugeot 208:an lähtöhintaan (16 364 euroa) nähden sähköversiosta pitää maksaa noin kaksinkertainen hinta. Ero on vielä tuntuva tämän auton kohdalla, vaikka samalla saakin varsin kattavasti varustellun ja pirteäkulkuisen pikkukulkineen.

Tavaratila on pienehkö, vain 265-litrainen. Nostokynnys on huomattava, ja laajennuksessa lattiaan jää selkeä kynnys.­

Tuntuvan lisähinnan lisäksi auton infotainment aiheutti ajoittain päänvaivaa, kun älypuhelimen paritus auton kanssa sen paremmin langalla kuin bluetooth-yhteydelläkään ei tahtonut aina onnistua. Kyseessä saattoi olla yksilövika, mutta käyttöliittymässä on muutakin hiottavaa – muun muassa hassuja käännöskukkasia.

Toisaalta arkikäytössä ilahduttavat vakiovarusteinen ilmalämpöpumppu ja sen myötä mahdollinen matkustamon ajastettu, automaattinen esilämmitys kylmiä vuodenaikoja ajatellen.

Sähköautojen kestävyyttä pohtiville on hyvä muistuttaa, että tämänkin auton ajoakustolla on kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin takuu – eivätkä sähköautot vielä silloinkaan ole miltään merkittäviltä osin läheskään loppuun ajettuja, kuten monet eri merkkien (Nissan, Renault, Tesla) mallit ovat jo osoittaneet.

Pieni vinkki sähkökäyttöisyydestä.­