Poliisi listasi asiat, joita erityisesti valvotaan liikenteessä ensi vuonna

Poliisin tilastojen mukaan liikenneturvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan huolimatta siitä, että poliisi rekisteröi aiempaa enemmän tapauksia, joissa liikenneturvallisuutta vaarannetaan törkeästi.

Ylinopeudet ovat poliisin tähtäimessä ensi vuonnakin, mutta moneen muuhunkin asiaan kiinnitetään erityishuomiota.

– Nopeusrajoitusten ylittäminen, kännyköiden ja muiden tarkkaavaisuutta häiritsevien laitteiden käyttö ajon aikana, ajokunnon alentuminen väsymyksen, sairauden tai päihtymyksen vuoksi ovat liikennettä vaarantavia tekijöitä, joita liikenteessä tavataan aivan liian usein. Näihin tekijöihin poliisi tuleekin ensi vuonna kiinnittämään erityistä huomiota valvonnassaan, poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta korostaa tiedotteessa.

Tietoanalyytikko Mika Sutela poliisin liikenneturvallisuuskeskuksesta kertoo, että poliisin tilastojen perusteella kesä-elokuussa 2020 kirjattiin yhteensä noin 1 900 törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista, mikä on noin 31 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Törkeissä liikenneturvallisuuden vaarantamistapauksissa kyse on vähintään 50 km/h ylinopeuksista. Tällaiset tapaukset etenevät käräjäoikeuksien käsiteltäviksi.­

Todettujen tapausten kasvuun vaikuttaa mahdollisesti se, että törkeitä ylinopeuksia ajavien kiinnisaamiseksi on kohdennettu enemmän valvontaa.

– Määrä on luonnollisesti jo senkin vuoksi lisääntynyt. Liikennevirrassa näitä tapauksia on kuitenkin niin vähäinen määrä, että automaattivalvonnan tilastoinnissa niiden merkitys on marginaalinen, Sutela sanoo.

Poliisin mukaan automaattisessa nopeusvalvonnassa havaitut sakkorangaistukseen johtavat yli 21 km/h ylinopeudet vähenivät kesällä 2020 edelliskesään verrattuna.

”60 km/h rajoitusalueella 144 km/h”

Tänä kesänä kymmentä kameralla valvottua vuorokautta kohti päiväsakkotapauksia kirjattiin lähes kolme kertaa viime kesää vähemmän.

– Suurimmat mitatut ylinopeudet ovat olleet tyypillisesti noin 2,5-kertaisia sallittuun nähden. Esimerkiksi kesän 2020 suurin mitattu nopeus 60 km/h rajoitusalueella oli 144 km/h, kesällä 2019 vastaavasti 165 km/h, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta kertoo.

Kesällä 2020 liikenteen keskinopeus pääteillä oli 92,7 km/h ja se pysyi samalla tasolla kuin kesällä 2019.

”Maan tapa”

Autoilijoista 43 prosenttia ajoi suuremmalla nopeudella kuin tiekohtainen nopeusrajoitus sallii, ja noin 10 prosenttia autoilijoista ylitti nopeusrajoituksen yli 10 km/h. Ylinopeudet yleistyivät teillä, joilla on ympäri vuoden 80 km/h tai 100 km/h nopeusrajoitus.

– Vaikka ylinopeutta ajavien osuus ei ole viime vuosina merkittäväksi muuttunut, ovat luvut sellaisia, että voimme todeta, että pieni ylinopeus on enemmänkin maan tapa kuin poikkeus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Marko Sillanpää sanoo.

Pääteiden nopeustilasto perustuu Intelligent Traffic Management Finlandin ylläpitämiin liikenteen automaattisiin mittauspisteisiin, jotka ovat eri paikoissa kuin poliisin nopeusvalvontakamerat.