Tällaiset ihmiset ovat nyt aiempaa selvästi kiinnostuneempia käytetyistä sähköautoista ja hybrideistä – kuulutko joukkoon?

Asenteet hybridi- ja sähköautojen hankkimista kohtaan vaikuttavat viimeisen kahden vuoden aikana hieman muuttuneen.

Sähköauton, hybridin tai ylipäätään minkä tahansa auton ostamisen vakavakin harkitseminen on silti vielä eri asia kuin ostopäätös.­

Hybridi- ja sähköteknologian harkitseminen käytetyn auton kaupassa on kasvattanut kahden viime vuoden aikaan suosiotaan etenkin naisten ja nuorten aikuisten eli 25–34-vuotiaiden keskuudessa, kertoo käytettyihin autoihin erikoistuneen Kamux-ketjun teettämä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimus.

– Kaksi vuotta sitten vain 22 prosenttia kyseisen ikäryhmän vastaajista kertoi päätyvänsä hybridi- tai sähköautoon vähintäänkin melkoisella todennäköisyydellä, kun taas tuoreimmassa tutkimuksessa prosenttiosuus on peräti 41, kuvailee Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Kaupoiksi saakka etukäteiskiinnostus ei kuitenkaan ole aina päätynyt, mistä on pitänyt huolen muun muassa sähköautojen yhä melko korkea hintataso.

Iiskonmäen mukaan moni potentiaalinen töpseliautoasiakas onkin toistaiseksi päätynyt esimerkiksi pienikulutuksiseen bensiiniautoon.

Kaikkiaan Kamuxin ulkomailta Suomeen tuomista käytetyistä autoista jo noin neljäsosa täyttää joka tapauksessa jo jonkinlaiset uuden vaihtoehtoteknologian kriteerit, eli ovat joko sähköautoja, ladattavia tai ei-ladattavia hybridejä tai vaihtoehtoisesti kaasukäyttöisiä.

– Nuoremmalle sukupolvelle keskustelu autoilun päästöistä ja ympäristövaikutuksista on luontevaa, koska he ovat kasvaneet aikaan, jossa vaihtoehtoja autotarjontaan on tullut markkinoille lisää ja ympäristöasiat ovat olleet esillä muutenkin, Iiskonmäki toteaa.

Toistaiseksi Suomen käytettyjen autojen markkinoilla ylivoimaista valtavirtaa edustavat kuitenkin edelleen perinteiset bensiini- ja dieselautot.