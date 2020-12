Sähköautoihin liittyviä kuluttajariitoja tuntuu nyt yhdistävän useampikin eri seikka – ”kulut voivat nousta suuriksi”

Ostajan tulee ymmärtää millaiseen ajoon minkäkinlaista sähköautoa voi ja ylipäätään kannattaa käyttää. Myyjän puolestaan pitää osata neuvoa samoissa kysymyksissä.

Markkinoille tulee nyt uusia sähkö- ja hybridiautoja sellaisella vauhdilla, että kuluttajapuolen ammattilaisillakin on jo vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana.

Ilta-Sanomat pyysi ladattavien autojen kauppaa koskevien kuluttajariitojen materiaalit käyttöömme ja löysimme lukuisia tapauksia, joissa sähköautoilu ei ollutkaan sujunut aivan niin kuin kuluttaja oli etukäteen odottanut.

Yksittäistapauksista löytyi niin akku- ja latausmurheita kuin tekniikan yllättäviä hajoamisiakin.

Aina kuluttajille ja myyjille ei vaikuttanut olleen myöskään täysin selvää, minkälaisia ominaisuuksia sähköautolta saattoi odottaa ja taas mitä ei. Ja millaista oli lopulta esimerkiksi auton lataamiseen liittyvä arki.

– Muutos on nyt niin nopeaa, ettei perässä meinaa pysyä, kommentoi lautakunnan autoryhmäyksikönjohtaja Mikko Uimonen.

Uimosen mukaan sähköautokaupassa korostuu nyt ostajan ja myyjän osaaminen, eli sen selvittäminen, millaiseen käyttöön auto on tulossa ja millaisiin tarpeisiin harkinnan alla oleva auto lopulta sopii tai ei sovi.

Lautakunnalle ratkaistavaksi tulleiden tapausten perusteella näyttää myös siltä, että ladattavien autojen akustojen uusiminen ja akkuihin liittyvien vikojen korjaaminen voi maksaa pahimmillaan jopa kymmeniätuhansia euroja. Lataushybrideissä akkuviat voivat lisäksi linkittyä myös polttomoottoriin ja sen oheislaitteisiin.

– Sähköautoissa on yleensä vähemmän vikoja kuin polttomoottoriautoissa, mutta kulut voivat nousta suuriksi, Uimonen summaa.

Sähköautoa harkitsevan kuluttajan onkin syytä miettiä perusteellisesti, millaista käyttöä varten hän on autoa ostamassa.

– Käyttötarve on ratkaiseva. On myös selvitettävä, miten lataus on hoidettavissa. Omakotitalon omistaja voi hankkia sähköauton latauspisteen taloonsa, mutta jos asuu taloyhtiössä, tilanne onkin toinen. Jos latauspistettä ei taloyhtiössä ole, niin olisi hyvä tietää tuleeko sellainen ja missä saakka lähin julkinen oikeasti on, Uimonen muistuttaa.

Sitäkin on syytä miettiä, käytetäänkö autoa lähinnä kaupunkiajossa vai tarvitaanko autoa jatkuvasti pitkillekin ajomatkoille?

– Latausverkosto on vielä harva. Sähköautojen korjaamoja koskeviin tietoihin on myös syytä perehtyä etukäteen, Uimonen sanoo.

Oman mausteensa soppaan tuovat myös kylmät sääolot, jotka vaikuttavat muun muassa sähköautojen toimintamatkoihin.

– Kaikkea tietoa ei ole vielä olemassa siitä, miten jokin automerkki näissä oloissa pärjää. Sähkölaitteiden kestävyys pakkasessa on koetuksella, Uimonen toteaa.

– Toivottavaa tietysti on, että sähköautot yleistyvät. Sähköautoa harkitsevan on siis hyvä perehtyä aiheeseen kunnolla etukäteen, jottei pettymyksiä tulisi.

Suomessa on arviolta noin 50 000 sähkökäyttöistä ja ladattavaa hybridiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on, että maassamme olisi vuonna 2030 noin 700 000 sähköautoa.