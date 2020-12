Toyota Yaris on ketterä ja parhaimmillaan hienosti varusteltu – vielä kun mittaristo tulisi 2020-luvulle

Toyota Yaris on kokoluokkansa suosituin Suomessa. Eikä ihme.

Liikennekäytössä Yaris-mallisia autoja on Suomessa noin 60 000 yksilöä. Lisää suosiosta kertoo se, että vuoden 2020 alkupuoliskolla Yaris hallitsi 23,8 prosentin osuudellaan B-segmentin autoluokkaa. Selvästi perässä seurasivat Ford Fiesta ja Kia Rio.

Suosiota alkaa ymmärtää vielä paremmin, kun ajoon osuu arvokkaimmalla Launch Edition -varustetasolla viimeistelty automaattivaihteinen Yaris, jonka hintaan sisältyvät muun muassa mukautuva tasanopeussäädin, navigointi, tuulilasin heijastusnäyttö, lasinen panoraamakatto, kaistavahti, jalankulkijan tunnistus risteysajossa, peruutuskamera, pysäköintitutkat, puhelimen langaton lataus ja kuolleen kulman varoitin.

Luulisi riittävän!

Ihan halvaksi monipuolinen kattaus ei luonnollisestikaan tule. Vielä kun lisää korin kaksivärisyyden, hintaa kertyy veroineen 27 654 euroa.

Neljännen sukupolven auton ulkomitat ovat muuttuneet marginaalisesti. Merkittävin ero on viisi senttiä kasvanut akseliväli ja neljä senttiä madaltunut korkeus.­

Halvemmallakin pääsee, sillä uuden Active-varustellun hybridimallin hinta on 20 989 euroa. Jos kolmisylinterinen, yksilitrainen bensiinimoottori riittää, niin hinta on enää 16 792 euroa. Jo perusvarusteltuun autoon saa kattavan ajoavustinpaketin mukautuvalla tasanopeudensäätimellä. Ei mikään itsestäänselvyys edes tuplasti kalliimmissa autoissa.

Hybridimallin puolitoistalitraisen bensiinimoottoriin ei pääse ihan heti sinuiksi, sillä auto lähtee liikkeelle sähkön voimalla. Erillisestä EV-painikkeesta voi hetkellisesti kaupunkien keskustoissa pakottaa auton sähköajoon.

Kun vauhti kiihtyy, bensiinikone herää henkiin hyvin eleettömästi. Sadankuudentoista hevosvoiman kokonaisteho riittää hienosti kiihdytyksissä tuhoamatta reilusti alle viiteen litraan jäävää kulutuslukemaa (l/100 km). Miinuspuolelle vauhdikkaassa ajossa jää sisälle kantautuva moottorin elämöinti.

Launch Edition -mallin monipuolisista varusteista yksi esimerkki on peruutuskamera.­

Ohjaus on kevyenpuoleinen, mutta se soveltuu tähän autoon hyvin. Varsinkin kaupungeissa rattia on ilo pyöritellä. Ajotuntuman tarkkuus ja suuntavakaus eivät petä myöskään maantienopeuksissa.

” Sadankuudentoista hevosvoiman kokonaisteho riittää hienosti kiihdytyksissä tuhoamatta reilusti alle viiteen litraan jäävää kulutuslukemaa.

Mallisukupolven vaihdoksen myötä tullut viiden sentin lisäys sekä akseliväliin että leveyteen ei tee Yarisin sisätiloja sanottavasti aiempaa isommiksi.

Takaovien saranat eivät anna enempää periksi. Hiukan ahdasta on aikuisen kulku sisälle.­

Heppoiset takaovet aukeavat säästeliäästi, mikä ei edistä liikkumista ulos eikä sisään. Luonnollista auton kokoluokan huomioiden lienee se, että takaistuimella ei koripallojoukkueen takamies viihdy pitkään.

Ohjaamosta löytyy hintaluokkaan ”kuuluvaa” kovaa muovia. Istuimet edustavat kohtuullista perustasoa pienine säätövarapuutteineen.

Korkeahko tavaratila on vetoisuuden puolesta suhteessa auton kokoon.­

Vastoin nykytrendiä kuljettaja löytää ilahduttavan paljon fyysisiä kytkimiä, joten eniten käytettäviä toiminallisuuksia ei tarvitse kaivaa keskinäytöstä, mutta miksi ihmeessä ohjauspyörän lämmityksen katkaisin on sijoitettu kuljettajan vasemman polven kohdalle kojelaudan alareunaan. Logiikkaa on vaikea ymmärtää muutoin kuin säästösyillä, sillä nappulan oikea paikka on ohjauspyörässä, kuten monet valmistajat ovat oivaltaneet.

Heikoin lenkki. Ajonopeuden pystyy tulkitsemaan helposti, mutta muutoin mittariston luettavuus on siinä ja siinä.­

Eniten Yaris antaa tasoitusta kilpailijoilleen koruttomalla mittaristollaan, joka on vanhana syntynyt Ajotietokoneen käyttö on erityisen hankalaa varsinkin ajettaessa. Alavalikoiden näkymät ovat vaivalloisesti luettavissa ja tiedon löytäminen ylipäätänsä on kovin kivuliasta.

Kun edellä olevat puutteet antaa edes osin anteeksi, puhutaan suosionsa ansainneesta suorituskykyisestä ja hyvin varustellusta pikkuautosta.