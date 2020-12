Main ContentPlaceholder

Autot

Onko tässä Suomen pienin uusi pakettiauto? Tavaratilaa vain 0,93 kuutiometriä

Volkswagen on aloittanut Up Cargo -pakettiauton myynnin Suomessa. Auto on, jos ei nyt aivan maan pienin, niin ainakin yksi pienimmistä pakuista.

Minipakettiauto on kompakti vaihtoehto erilaisten pientavaroiden kuljetukseen­