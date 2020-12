Onko tässä ensi vuoden myyntiveturi? Škoda Enyaq iV:hen on ladattu kovat odotukset

Tässä se on. Uusi täysin sähkökäyttöinen Škoda Enyaq iV. Kaksi lähes tuotantovalmista autoa käväisee tällä viikolla Suomessa.

Enyaq iV on ilmeisen odotettu autouutuus. Suurta kiinnostusta voi perustella kahdella syyllä: Škodan maahantuojan Helkama-Auton toimitusjohtaja Maija Koskela kertoi tiistaina Helsingissä, että oman Enyaqin on 500 euron ennakkomaksulla varannut Suomessa jo sadat. Koskela ei kuitenkaan halunnut täsmentää, millaisesta kolminumeroisesta luvusta on kyse.

Toinen kovia myyntiodotuksia tukeva seikka on sähköautokaupalle asetetut suuret odotusarvot vuonna 2021.

Škodan maahantuojan arvion mukaan täyssähköisten autojen ensirekisteröintien määrä vähintään tuplaantuu 2021. Tämän vuoden 11 ensimmäisen kuukauden aikana täysin sähköllä liikkuvien henkilöautojen määräksi Helkama-Auto ilmoitti 3 262 kappaletta. Koskela arveli jopa 10 000 uuden sähköauton myynnin olevan mahdollista. Niistä Enyaq tavoittelisi maahantuojan mukaan lähes tuhannen kappaleen osuutta.

Aluksi takavetoiset Enyaqit tulevat Suomeen kahdella eri akkukoolla: 62 ja 82 kWh tehojen ollessa 132 kW (180 hv) ja 150 kW (204 hv). Mallisto laajenee ensi vuonna nelivedolla ja uusilla tehoversioilla, joista tehokkaimmalle (RS iV) luvataan 225 kW:n (306 hv) lukemaa.

Pienemmällä ajoakulla toimintamatka on 405–410 kilometriä (WLTP) ja suuremmalla 508-531 km.

Enyaq iV:n ajoakkua voi pikaladata jopa 125 kW:n teholla. Näin suurin akku (77 kWh netto) latautuu viidestä 80 prosenttiin alle 40 minuutissa. Kotilatauslaitteella (11 kW) akun saa täyteen koosta riippuen 6–8 tunnissa.

Aluksi varustetasot ovat Launch Edition ja juhlavuoden 125 Edition, jota maahantuoja kuvailee kattavuudeltaan määreellä ”täydellinen”.

Enyaq iV:n ulkomitat poikkeavat vain marginaalisesti Volkswagen ID.4:n vastaavista Škodan eduksi. Pikaisen koeistumisen perusteella tilantuntu on hyvin škodamainen eli väljä.

Sisustuksen voi tilata viidestä vaihtoehdosta. Suosikki taisi löytyä nopeasti: Ecosuite-design tarjoaa viihtyisän tuntuista konjakinväristä nahkaa.

Enyaq iV:n hinnat lähtevät 43 191 eurosta. Valtion 2 000 euron hankintatuki koskee myös kahta muuta alle 50 000 euron jäävää aloitusmalliversiota. Ensimmäiset Enyaq iV:t tulevat Suomeen kevään aikana.

Enyaq iV:n ulkomitat päihittävät marginaalisesti Volkswagen ID.4:n vastaavat. Kummassakin sisätilat ovat riittoisat. Vetokykyä takavetoisessa mallissa on enimmillään 1 000 kiloa (jarrullinen).­

Ohjaamo näyttää hyvin erilaiselta riippuen valitusta sisustusvaihtoehdosta. Kuvassa Ecosuite-design.­

Keskinäyttö on suurimmillaan 13-tuumainen. Auto on aina yhteydessä internetiin eSim-kortin ansiosta. Škodan digitaalinen puhekäyttöavustaja Laura ymmärtää viittätoista kieltä – muttei suomea.­

Takaistuimella on Škodan tapaan hyvin tilaa joka suuntaan.­

Mittaristo (5,3-tuumainen) on Škoda-maailmassa aivan uudenlainen.­