Moneen alkutalven ajohaasteeseen löytyy sama täsmälääke – viisi vinkkiä pimeille ja jäisille teille

Pimeällä tai hämärässä aikaa havaintojen tekoon on vähemmän kuin valoisalla.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneilla autoilijoilla nopeutta alentaa erityisesti liukas keli tai sadesää. Pelkkä pimeys on sen sijaan hieman harvemmin syy nopeuden laskuun.

– Kuljettajan on pidettävä nopeus sellaisena, että hän säilyttää ajoneuvon hallinnan ja saa sen pysäytettyä tien näkyvällä osalla kehnoissakin olosuhteissa. Nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmatkan lähes puoleen, kertaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

Nimenomaan nopeus on muutenkin todellinen täsmälääke useimpiin alkutalven liikenneturvallisuuskysymyksiin.

– Nopeuden alentamisesta on apua näkemiseen. Jo pienempikin nopeuden alentaminen antaa kuljettajalle lisäaikaa havaintojen tekoon ja jättää pelivaraa pysäyttää auto tiukoissakin paikoissa. Erittäin tärkeää tämä on taajamissa, joissa liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä, ja alueilla, joissa on paljon suojateitä, Ruutti painottaa.

– Jos näkyvyys on heikentynyt, ratkaisu on yksinkertainen: alennetaan ajonopeutta. Pimeällä tielle on pyrittävä saamaan myös mahdollisimman paljon valoa. Kuljettajan vastuulla on varmistaa, että omassa ajoneuvossa on valot asianmukaisessa kunnossa ja käytössä. Kaukovaloilla kannattaa ajaa aina, kun se on muita häikäisemättä mahdollista, eikä tieosuus ole muutoin valaistu. Oikea-aikaista havainnointia tuetaan suuntaamalla katse niin kauas kuin ajovalot näyttävät.