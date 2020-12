Harvinainen Saab IS:n testissä – valmistettiin kilpailemaan Volvo XC90:n kanssa

Saab 9-4X:llä oli edessään loistava tulevaisuus, mutta historia päätti toisin.

Hyvin harvoin käy niin, että jonkin automallin tutustumisesittelyn ja varsinaisen ensitestijutun väliin mahtuu reilut yhdeksän vuotta.

Saab 9-4X:n kohdalla niin tapahtui. Malli oli ruotsalaismerkille hyvin tärkeä, keskikokoinen neliveto-SUV, jonka piti kilpailla huimasti kasvavista markkinoista rinta rinnan Volvo XC90:n kanssa.

Tämän kaltaisille autoille oli vuosikymmen sitten ympäri maailmaa suurta kysyntää. Euroopassa 9-4X paljastettiin kansainväliselle lehdistölle lähituntumalta helmikuussa 2011 Ruotsin Jukkasjärvellä, samalla kun 9-5-mallin viimeisimpiä kehitysversioita koeajettiin jääradalla ja lumimaisemissa. Tuolloin 9-4X:ään sai istua, mutta ajamaan ei vielä päässyt.

Olin itse tuossa tapahtumassa mukana Ilta-Sanomien edustajana. Euroopan markkinoille 9-4X ei silti koskaan käytännössä ehtinyt.

Saab 94-X:ää ehdittiin valmistaa kaikkiaan alle tuhat kappaletta.­

Seitsemän ja puoli vuotta myöhemmin seison taas yhden uudenkarhean Saab 9-4X:n vieressä, mutta nyt auto on käynnissä ja pääsen sillä myös ajamaan tien päällä omistajansa, yrittäjä Jussi Hannukkalan istuessa ylpeänä vieressä. Huomiota herättävää rekisteritunnusta SAA-81 (jokainen arvannee mitä tunnuksella haetaan) kantava autoyksilö on ensimmäinen maahamme rekisteröity Saab 9-4X-malli.

Saab 9-4X muistuttaa monilta osin muotoilultaan viimeisiä 9-5-vuosimalleja 2010-luvun alusta, vaikka korityyppi on tietenkin aivan erilainen.­

Paljon automaailman historiaa on kirjoitettu noiden väliin jääneiden vuosien aikana: Saabin ajautuminen GM:n omistuksesta hollantilaisen Spykerin talliin, vähittäinen hiipuminen taloudellisiin vaikeuksiin ja lopulta Saab Automobilen konkurssi joulukuussa 2011.

Paljon hyviä Saabeja ehti 2000-luvullakin vielä valmistua. 9-4X on niistä yksi, harvinainen kuriositeetti. Autoa ehdittiin valmistaa kaikkiaan alle tuhat kappaletta.

Ilmassa on siis historian siipien havinaa, kun hyppään tämän huippuharvinaisen Saabin ohjaimiin. Autossa on 300 hevosvoimaa, neliveto ja se painaa parisen tonnia. Aito, jykevä ja vahvanoloinen Saab siis.

Ohjaamo on ehtaa Saabia, kuljettajakeskeinen ja toimiva. Paksukehäinen ohjauspyörä istuu hyvin käteen.­

Heti ensimetreiltä on selvää, että 9-4X istuu tukevasti tassuillaan. Autolla on ikää jo useampi vuosi, mutta se on silti käytännössä uudenveroinen, sillä mittarissa on vasta vajaat 4000 kilometriä. Valtaosan olemassaoloajastaan tämä yksilö on vain odottanut oikean omistajan esiin astumista, ja Suomestahan se sitten lopulta löytyi.

– Löysin tämän horroksessa eläneen yksilön Tallinnasta kesäkuussa 2018, ja kun Traficom sitten höllensi yksittäistuotujen autojen rekisteröintivaatimuksia 1. heinäkuuta alkaen, tein autosta koeajon jälkeen heti kaupat, kertoo aktiivinen Saab-harrastaja Hannukkala.

Tavaratila on kunnon kokoinen 485 litrallaan, ja tilanjakaja kuuluu varustukseen.­

Tavaratilan pohjan alta löytyy tilava lokero.­

Hannukkalan tallissa on vuosien saatossa ollut useampi Saab, joten valinta oli helppo. Toisaalta Saabin laajemmasta suosiosta kertoo sekin, että viime vuonna Suomeen tuotiin lähes 700 käytettyä Saabia.

Muotoilussa on luonnollisesti paljon Saabia, etenkin sisätiloissa on runsaasti yhtäläisyyksiä 9-5-mallin kanssa. Tilat ovat edessä runsaat, mutta takaistuimilla vallitsee tällaisten ”mukamaastureiden” tapaan yllättävän tiivis tunnelma – jalkatila uhkaa loppua ensimmäisenä, vaikka pääntila onkin runsas. Erilaisia säilytyslokeroita ja ratkaisuja autossa on viljalti, ja tavaratilan lastausaukko on suuri. Takakansi liikkuu sähköavusteisesti.

Moottorina Aero-versiossa ahkeroi 2,8-litrainen turboahdettu V6.­

Sitten ajamaan. Saab 9-4X:n nelivedossa käytetään samaa XWD-järjestelmää kuin merkin muissa nelikkomalleissa. Järjestelmä jakaa etu- ja taka-akseleiden välillä vetoa joustavasti, aina 10:90-suhteeseen saakka, molempiin suuntiin.

Ajo-ominaisuuksiltaan 9-4X Aero ei petä. Kiihtyvyys on reipasta suuresta omamassasta huolimatta, ja ohjaustuntuma on täsmällisen tarkka, vaikkakin hitaissa nopeuksissa ohjaus saattaa tuntua hieman raskaalta. Auto ei merkittävästi kallistele jyrkissäkään mutkissa.

Ensitestin aikana syntyy haikea tunne siitä, mitä kaikkea tämä auto olisikaan voinut tarjota Saabille, jos historia olisi kirjoitettu toisin. Nyt jäävät vain muistot Saabin pitkästä historiasta.

Jussi Hannukkala tunnustautuu Saab-mieheksi henkeen ja vereen. Ei siis ihme, että Suomen ensimmäinen 9-4X löytyy juuri hänen tallistaan.­

Puolitoista vuotta myöhemmin, keväällä 2020 soitan Hannukkalalle ja kyselen Saabin kuulumisia. Mittariin on nyt kertynyt jo lähes 40 000 kilometriä, mutta ongelmia ei varsinaisesti ole ollut. Jotakuta saattaisi mietityttää Saabin varaosien saatavuus, mutta Saab-mies toppuuttelee huolia:

– Kokemukseni mukaan lähestulkoon kaikkea osaa saa edelleen kohtuullisen hyvin. Itse olen joutunut uusimaan autoon vain kaasuläppäkotelon, joka maksoi muutaman satasen ja tuli Ruotsista parissa päivässä. Kyllä Saabiin voi vielä luottaa, Hannukkala toteaa.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Ilta-Sanomien verkkosivuilla 19. huhtikuuta 2020.