Uusimmissa dieseleissä aivan uudenlaisia talviongelmia – pakokaasun sekaan ruiskutettava ”kusivesi” kiteytyy –11 asteessa

AdBlue ei ole nimestään huolimatta sinistä

AdBlue on tuote, jota käytetään ajoneuvoissa, joissa on SCR-tekniikalla varustetut pakokaasujen puhdistusjärjestelmät. Nykyään tekniikka on käytössä lähes kaikissa uudemmissa dieselmoottorilla varustetuissa ajoneuvoissa.

Urealiuos on AdBlue-tuotenimestään huolimatta väritön neste, joka koostuu deionisoidun veden ja 32,5% ureaseoksesta. Neste ei ole myrkyllistä ja se on vaaratonta käsitellä.

AdBlue täytetään aina erilliseen säiliöön, eikä sitä saa sekoittaa dieselpolttoaineeseen. AdBlue kiteytyy alle -11 ° C lämpötilassa. Jos neste jäätyy, se voidaan kuitenkin sulattaa ja käyttää uudelleen.

AdBlue-nesteen säilytystä korkeissa lämpötiloissa tai suorassa auringonvalossa tulisi välttää, sillä valo ja lämpö voivat aiheuttaa tuotteen erottumisen, joka jälkeen liuos on käyttökelvotonta.

Jotta tuotetta voidaan kutsua AdBlueksi, sen on oltava valmistettu eurooppalaisen standardin ISO / PAS 22241-1 mukaisesti.