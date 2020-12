Tällaisia ovat uudet lääkäri-Volvot – korvaavat tietyissä tilanteissa jopa helikopterin

Lääkärihelikopteripalvelun uudet lääkäriautot starttaavat muun muassa silloin, kun helikoptereilla ei voida lentää.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteripalveluista vastaava valtionyhtiö FinnHEMS ottaa käyttöön ulkonäöltään uudenlaisia hälytysajoneuvoja, joilla korvataan helikoptereita lähialuetehtävillä sekä silloin, kun koptereilla ei syystä tai toisesta voida lentää.

Kaikkiaan Volvo XC90 -alustalle perustuvia uusia hälytysajoneuvoja on tulossa liikenteeseen seitsemän kappaletta, ja niistä ensimmäiset on jo otettu käyttöön Vantaan, Oulun ja Kuopion tukikohdissa.

Autoja on tulossa myös Turkuun, Tampereelle ja Rovaniemelle.

Lääkäriautoissa on viestintää varten Virve-radiot, tavanomaiset matkapuhelimet, auton sisäinen wifi-verkko sekä operatiivinen navigaatiojärjestelmä. Joillain alueilla käytössä on myös yhteys alueelliseen potilastietojärjestelmään.

Hoitovarusteille on tehty lisää tilaa muuttamalla auton sisustaa. Muun muassa keskimmäisen takaistuimen tilalla on säilytysjärjestelmä. Autoon on lisätty lataus- ja sähköpistokkeita lääkintälaitteita varten.

Uusi hiljainen automalli parantaa FinnHEMSin mukaan myös kommunikaatiota ajon aikana. Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että edellisten lääkäriautojen ajomelu tuotti aiemmin hankaluuksia muun muassa viranomaisten oman Virve-verkon välityksellä tapahtuvassa viestinnässä.

Edellisiin autoihin verrattuina uusissa Volvoissa on myös aiempaa enemmän heijastavaa väripintaa joka lisää näkyvyyttä ja helpottaa ajoneuvon havaitsemista pimeässä.

Vuonna FinnHEMSin 2019 kaikilla hälytysajoneuvoilla ajettiin yhteensä noin 180 000 kilometriä. Miehistö päättää soveltuvimman kulkuneuvon aina tilanteen mukaan.

Näiden Volvojen tieltä väistyvät FinnHEMSin nykyiset ajoneuvot siirtyvät tukikohtien vara-autoiksi varmistamaan valmiutta tehtäville muun muassa autohuoltojen aikana. Vanhaa kalustoa aiotaan hyödyntää myös uusien tukikohtien aloitusvaiheessa Pohjanmaalla sekä Kaakkois-Suomessa muutaman vuoden kuluttua.­

Yhden lääkäri- ja lääkintäkäyttöön modifioidun Volvo XC90-mallin hinta varusteineen on hankinta-asiakirjojen mukaan verottomana noin 120 000 euroa.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit, ajoneuvot ja päivystävä miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa FinnHEMSin kuudessa tukikohdassa eri puolilla maata. Yrityksen hälytystehtävistä kaikkiaan vajaa puolet hoidetaan koptereiden sijaan autoilla.