Kulttiauto DeLorean myynnissä kirpputorilla 55 000 eurolla

Auton omistaa suomalainen 47-vuotias autoharrastaja ja yrittäjä Peter Mustonen.

Virolaisella kirppurotilla on myynnissä hyvin harvinainen auto. Kyseessä on todellinen klassikko eli DeLorean DMC-12.

Se on DeLorean Motor Companyn vuosina 1981–1983 valmistama takamoottorinen urheiluauto. Malli oli suunniteltu Pohjois-Amerikan markkinoille, mutta autot valmistettiin Pohjois-Irlannissa. Auton erikoisuuksiin kuuluu sen ruostumattomasta teräksestä tehty kori. Ovet aukeavat ylöspäin – kuin lokin siivet.

Auton omistaa suomalainen 47-vuotias autoharrastaja ja yrittäjä Peter Mustonen. Hän on Saarenmaan Kuresaaressa sijaitsevan Putukas-kirpputorin toinen omistaja. Putukas on suomeksi Ötökkä. Yhtiön toinen omistaja on Taniel Vares.

Mustonen kertoo auton vaiheista.

– Hankin auton Yhdysvalloista vuonna 2010. Se oli pitkän harkinnan tulos, sillä olin tutkinut DeLoreanin ostamista jo vuosia aiemmin.

– Maksoin siitä tuolloin hieman yli 10000 dollaria ja lisäksi rahtikulut ja autoverot. Hyväkuntoien DeLoren saapui minulle Seattlen lähistöltä merirahtina. Auto on myynnissä 60 000 dollarin eli noin 55 000 euron hinnalla. Kyseessä ei ole pelkkä mainoskikka, vaan auto on myynnissä ja olen valmis siitä luopumaan. Hinta saattaa kuulostaa kovalta, mutta auto on ajokuntoinen ja museorekisterissä Suomessa, hän kertoo.

Kuva muutaman vuoden takaa, hyväntekeväisyystapahtumasta Järvenpäästä.­

Tuttu elokuvasta Paluu tulevaisuuteen

Mustosen mukaan autolle ei ole vielä ilmaantunut ostajaa, vaikka kyselyjä on jo tullut. Auton maine on kiirinyt läpi Euroopan ja Yhdysvaltoihin saakka. Autolla on ajettu aiemmin muun muassa Raisiossa.

Mustosen auto on kulttiauto, sillä samanmallinen De Lorean DMC-12 -urheiluautomalli tunnetaan muun muassa Paluu tulevaisuuteen -elokuvasarjan toisesta osasta vuodelta 1989.

Mustosen ei ole silti kovin helppo luopua autosta, vaikka ostaja löytyisikin. DeLorean ei ole silti hänen ainoa keräilyautonsa.

Auton muodot piirsi Giorgetto Giugiaro

Auton synty lähti aikoinaan liikkeelle siitä, että automaailmassa uransa tehnyt John DeLorean halusi jättää nimensä pysyvästi autoilun historiaan

DeLoreanin upea kori oli italialaisen suunnittelijan, Giorgetto Giugiaron luomus. Auton taakse oli sijoitettu 2,8-litrainen V6-moottori.

Autoja ehdittiin rakentaa vain alle 10 000 kappaletta. Suomessa niitä on arviolta viitisen kappaletta.

Aiheesta kertoi aiemmin Kauppalehti.