Käytettyjen dieseleiden suuret tuontiluvut pitävät kantaa yllä

Dieselautot kasvattivat suosiotaan Suomessa vielä reilut kymmenen vuotta sitten, koska niiden hinta oli hiilidioksidipäästöihin sidotun verotuksen ansiosta tullut lähemmäksi bensiinikäyttöisiä autoja, ja myös polttoaine oli bensiiniä halvempaa.

Suurimmillaan dieselautojen markkinaosuus oli lähes 50 prosenttia vuonna 2008. Sen jälkeen dieselien suosio on kuitenkin kääntynyt selvään laskuun ja vuoden 2019 alkupuolella dieseleiden markkinaosuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli enää 16 prosenttia.

Dieselautojen osuus Suomen autokannasta ei ole kuitenkaan tällä hetkellä laskemassa , sillä käytettyjen autojen tuonti on kasvanut nopeasti viime vuosina, ja käytettynä maahantuoduista autoista iso osa on dieselkäyttöisiä.

Paljon ajavalle dieselmoottori on pitkään ollut Suomessa taloudellisin vaihtoehto, sillä vaikka dieselistä joutuu maksamaan käyttövoimaveron ja polttoaineen hintaetu on kaventunut, on dieselin kulutus selvästi bensiinimoottoria pienempi.

Lähde: Motiva