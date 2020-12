Suomen suurin tietyömaa valmistui – ensi viikolla ensimmäiset pääsevät kokeilemaan

Ensi viikolla tiistaiaamuna työmatkalaiset pääsevät ajamaan uutta kehätietä Lahdessa.

Uusi kehätie valmistui alkuperäistä suunnitelmaa laajempana ja noin vuoden etuajassa, Väylävirastosta kerrotaan.

Väyläviraston mukaan Lahden eteläisen kehätien rakentaminen on ollut viime vuosien ajan Suomen suurin käynnissä oleva tietyömaa. Alun perin tien piti valmistua liikenteelle vasta vuonna 2021, mutta jo vuonna 2018 asetettiin uudeksi tavoitteeksi tien liikenteelle otto loppuvuodesta 2020.

Patomäen tunneli.­

– Uusi kehätie on synnyttänyt Suomeen täysin uuden logistisen vyöhykkeen, josta on alle tunnin ajomatka Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan sekä aiempaa sujuvammat liikenneyhteydet kaikkialle maahan. Logistiikkaan panostaminen on näkynyt nopeasti elinkeinoelämässä ja uusia yrityksiä on sijoittunut tai sijoittumassa kehätien molempiin päihin, Hollolan uusille logistiikka-alueille ja valtatien 4 varrelle Lahden Kujalaan, Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman kertoo tiedotteessa.

– Yritykset ovat todenneet, että (ne) ovat valinneet sijoittumispaikkansa hyvien yhteyksien ja uuden kehätien tarjoamien mahdollisuuksien takia. Kehätie ja hyvä sijainti parantavat myös työvoiman saatavuutta.

Väyläviraston mukaan Liipolan moottorietietunneli on Lahden eteläisen kehätien kallein ja merkittävin yksittäinen kohde. Liipolan tunnelin erityisenä innovaationa Väylävirasto pitää ajoneuvotunneleista erillistä huoltokäytävää, joka mahdollistaa huoltotoimenpiteet monessa tapauksessa ilman tunneliputken tai kaistan sulkemista. Huoltokäytävään kuljetaan liikennettä häiritsemättä erillisen kulkuyhteyden kautta.

Pelastusharjoitus Liipolan tunnelissa.­

