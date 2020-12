Pistokeladattavat hybridit kuluttavat vähemmän kuin perinteiset polttomoottoriautot, mutta nostaako korkeajännitetekniikka niiden vakuutusmaksuja?

Selvitys tehtiin vain yhdellä autoparilla, joten lopputuloksesta ei voi vetää täysin yleispäteviä päätelmiä. Se kävi kuitenkin ilmi, että vakuutusyhtiöiden väliset hintaerot olivat satoja euroja, kun vakuutushinnat haettiin kahdelle yli 50 000 euron hintaiselle automallille.

Vakuutuslaskuri.fi-palvelusta poimittiin vuosimallin 2019 Audi A5 Sportback 40 TDI quattro S tronicille ja vuosimallin 2020 Mercedes-Benz E-sarja 300 e A EQ Powerille.

Kummassakin autossa on 2,0-litrainen turbomoottori. Nelivetoisessa Audissa on 190-hevosvomainen turbodiesel, takavetoisessa Mercedeksessä 211-hevosvomainen bensiinimoottori. E-sarjalaisen mallimerkinnässä oleva EQ Power tarkoittaa lataushybridiä, eli autossa on 13,5 kilowattitunnin ajoakku ja vaihteistoon sijoitettu 122-hevosvomainen sähkömoottori. Mercedeksen hybridijärjestelmän kokonaisteho on 320 hevosvoimaa.

Auton hankinnan yhteydessä maksettavaan autoveroon ja vuotuisiin ajoneuvoveroihin vaikuttava CO2-päästöarvo on Audilla 154 g/km ja Mercedeksellä 36 g/km. Päästöarvo korreloi myös polttoaineenkulutuksen kanssa – mallien WLTP-keskikulutukset ovat 5,8 l/100 km ja 1,6 l/100 km.

Kahden kaskotason hinnat

Vakuutushinnat ovat näiden(kin) automallien kohdalla melko pieni vuosikuluerä, mutta jos ei halua heittää rahaa hukkaan, vakuutukset kannattaa kilpailuttaa.

Malleille haettiin kahden tason kaskovakuutushinnat 58-vuotiaalle turkulaiselle miehelle. Vuosittain keskimäärin 15 000 kilometriä ajavalla esimerkkihenkilöllä on vakuutuksissa täydet bonukset. Kyseisten turvalaajuuksien hinnat sisältävät myös liikennevakuutuksen osuuden, ja omavastuuksi määriteltiin 200 euroa.

Vakuutuslaskuri.fi:n pisteytys perustuu vakuutusten eri ominaisuuksiin. Hinta on vain yksi pisteisiin vaikuttava ominaisuus. Toki se on vakuutuksenottajan kannalta todennäköisesti merkittävin. Pisteytyksessä ei tietenkään voida huomioida sitä, kuinka hyvä tai huono korvaaja kyseinen vakuutusyhtiö on – vahingon satuttua tällä ominaisuudella on asiakkaalle suurin merkitys.

Hintoja vertailtaessa on huomioitava, että ne ovat olleet voimassa kyselyn tekoaikana, ja hinnat saattavat vaihtua jopa kuukausittain. Siirtyminen Laaja-tasolta Laaja+-tasolle nosti näiden autojen kohdalla vakuutusten vuosihintoja 0–150 euroa.

Turva kärjessä, POP jumbona

Vakuutusyhtiöiden järjestys pysyi molempien autojen ja molempien vakuutustyyppien kohdalla käytännössä muuttumattomana. Vakuutusyhtiö Turva oli kaikissa vertailukohdissa edullisin ja sai myös parhaat kokonaispisteet. LähiTapiola tarjosi toiseksi parhaan vaihtoehdon, mutta sen Laajakasko oli toistasataa euroa kalliimpi kuin Turvan Turvakasko.

Vakuutusyhtiö If oli kaikissa tapauksissa Täyskaskollaan kolmas. Pohjola Vakuutuksen Superkasko ja Fennian Premiumkasko on hinnoiteltu lähes yhtenäisesti. POP Vakuutuksen XL-Kasko oli näiden automallien kohdalla selvästi kallein vaihtoehto: Audin kohdalla sen hintaero edullisimpaan vaihtoehtoon oli Laaja-tasolla 642 euroa ja korkeimmalla tasolla 513 euroa. Mercedeksen kohdalla erot olivat vielä suuremmat, eli 872 euroa ja 752 euroa.

Turvan ja LähiTapiolan kohdalla diesel-Audin ja pistokehybridi-Mercedeksen vakuutushinnoissa oli vain olematon ero jälkimmäisen eduksi. Muut vakuutusyhtiöt hinnoittelivat lataushybridin polttomoottoriautoa kalliimmaksi, mutta ero oli kuitenkin enintään 230 euroa.

Vakuutusjuttusarjan aiemmissa osissa on kerrottu, että vakuutusmaksuihin vaikuttaa eniten auton omistajan vahinkohistoria ja ikä. Sukupuoli ei vaikuta enää vakuutusmaksuihin toisin kuin asuinpaikka.