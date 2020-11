Ensilenkki heitetty: Tällainen on uusi Toyotasta muokattu ”Suzuki Corolla”

Suzuki Swace ui Toyota Corollan myötäaallossa.

Etuviistosta Suzuki Swacen erottaa Toyota Corollasta erityisesti keulamaski, joka on Suzuki-painoksessa alaosastaan Corollan vastinetta hieman leveämpi.­

Suzuki tahtoo enemmän jalansijaa Suomen automarkkinoilla, ja nyt käsissä on tuote, jolla valtaus voi hyvinkin onnistua. Kyseessä on mallinimeä Swace kantava perusperhefarkku, joka on käytännössä Toyota Corolla, mutta Suzukin merkeillä varustettuna.

Yksi syy siihen, miksi Suzuki tuo Suomen markkinoille näin selvän kaksoiskappaleen ikonisesta Corollasta, on yllättävä. Maahantuojan näkemyksen mukaan ihan kaikki eivät nimittäin tahdo usein eräänlaiseksi massa-autoksi mielellettyä Toyotaa pihaansa, vaikka kyseisen japanilaismerkin tuotteet teknisessä mielessä kelpaisivatkin.

Ohjaamo on ehtaa Toyota-maailmaa, mutta se ei ole huono asia: kuljettajalla on niin Swacessa kuin Corollassa vallan asialliset oltavat.­

Joten ehkä rehelliselle Suzuki-merkkiselle kopiolle on myös tilauksensa?

Auton mallinimi eli Swace on joka tapauksessa englannin kielellä leikittelevä termi, joka on yhdistelmä sanoista swagger ja grace – eli auton pitäisi siis nimen perusteella olla jonkinlainen yhdistelmä ”ylvästä arvokkuutta”.

Hieman arkisemmin voi kuitenkin todeta, että jos pitää Corollan olemuksesta, on asia kunnossa myös Swacen osalta, sillä niin samankaltaiset nämä kaksi autoa ovat. Suomeen ne tulevat myös samalta Toyota-tehtaalta Britanniasta.

Digimittaristo on selkeäpiirteinen ja helposti luettava.­

Voimalinjansa osalta Suzuki Swace on niin sanottu itselataava hybridiauto, eli tekniikka on Toyotasta tuttua. Liikkeelle lähdetään äänettömästi sähköllä, mutta viimeistään kilometrin jälkeen polttomoottoria jo tarvitaan.

Itselatautuvuudesta voi olla monta mieltä. Se kun vaatii ensin öljynporauksen, jalostuksen, polttoaineen kuljetuksen jakeluasemalle, bensiinin tankkauksen ja vielä auton polttomoottorilla liikuttamisen, ennen kuin lataus ja säästäminen voi alkaa. Lataaminen tapahtuu siis Swacessa tosiasiassa fossiilisella energialla eli käyttäjän kannalta kyseessä on selkeä bensiiniauto, joka ei kulje, jos sitä ei tankkaa.

Edellä mainituilla seikoilla ei kuitenkaan ole lopulta suurta merkitystä, sillä perustaltaan Swace on nimikikkailusta huolimatta hyvä, polttoainepihi ja erinomaisella 40 prosentin hyötysuhteella kulkeva perusperhefarkku – aivan kuten Corolla.

Pikaisen ensitestin perusteella Swace sopii varmasti erinomaisesti heille, joilla ei ole tarvetta seurata aivan viimeisimpiä automaailman kotkotuksia.

Asiat ovat usein sitä miltä näyttävät. Suzuki Swacen tapauksessa kyseessä on siis Suzukin logon alla myytävä Toyota Corolla. Hybridifarmareista kiinnostuneen kuluttajan kannalta tarjonnan laajeneminen yhdellä lisävaihtoehdolla on kuitenkin yksiselitteisesti vain hyvä asia.­

Suzuki Swacen ajokokemus on helppo, toimiva ja mukavakin. Tilat ovat kokoluokassaan sen verran runsaat, että tilantarjonnaltaan tunnetusti mainion Škoda Octavian luoneet insinöörit saattavat jo huolestua. Varsinkin monille tärkeä tavaratilakin on kookas ja käytännöllinen. Paljon on toki aina hinnastakin kiinni, ja Swace onkin aavistuksen Corollaa edullisempi.

Pientä etua Swacelle tuo myös huolto-ohjelma, jonka puitteissa auton huoltoväli on 20000 kilometriä tai yksi vuosi. Vertailun vuoksi vastaavan Corollan perushuoltoväli on jostain syystä 5000 kilometriä lyhyempi. Tosin lopullisesti huolloissa saavutettavan mahdollisen edun ratkaisee vasta huoltohinta.