Isompi numero, enemmän tilaa – tällainen on VW:n upouusi Suomeen saapunut täyssähköauto

Uutuus: Volkswagenin täyssähköinen ID.4 yllättää avaruudellaan.

ID.4 on Volkswagenin toinen uuden ajan täyssähköauto, jota maahantuoja odottaa myyvänsä Suomessa ensi vuonna parisen tuhatta kappaletta. Näistä noin 200 on käynyt kaupaksi jo etukäteen.­

Mikä on todennäköisesti tärkein huomio 2020-luvun uusista sähköautoista?

No kerrotaan vastaus. Eli ne ovat kompakteja päältä, mutta suuria sisältä. Autonostajienkin on siis syytä alkaa omaksua tämä tosiseikka, ja sähköautot tulevat muuttamaan 2020-luvun teknisen kehityksen suuntaa vielä merkitsevästi.

Volkswagenin ensi vuoden helmikuussa Suomeen saatava ID.4 on tästä oiva osoitus. Se on 4,6-metrisenä kymmenisen senttiä pidempi kuin saksalaismerkin Tiguan, mutta sisällä on tilaa huomattavasti enemmän.

Suhteellinen korkeus ja mahdollisuus järjestellä matkustamo uudella tavalla konkretisoituvat siten, että ID.4:ssä on suorastaan hulppeat sisätilat. Arkikäyttöä ajatellen tämä on hyvä uutinen.

Toinen hyvä uutinen on se, että ID.4:n hinnat eivät enää välttämättä päätä huimaa, sillä onhan kyseessä uusi auto uusin teknisin ratkaisuin. On myös syytä muistaa, että auton päästöt tien päällä ovat virallisesti veroystävälliset nolla (0) grammaa ja myös valmistuksen hiilijalanjälki on minimoitu.

SUV-sähköautot ovat nyt kovassa huudossa, ja siihen markkinarakoon Volkswagenkin haluaa iskeä. Saksalaisjätin suunnitelmissa on esitellä 2020-luvulla yhteensä peräti 75 eri täyssähköautomallia!­

Ensimmäisenä maahamme ID.4:stä saapuvat 1st ja 1st Max -varustellut versiot, joihin on ympätty paljon kaikkea kivaa. Parhaimmillaan varustelu sisältää esimerkiksi led-matriisiajovalot, 21-tuumaiset kevytmetallivanteet, tuulilasinäytön lisätyn todellisuuden toiminnoin, sähkösäätöiset etuistuimet muisti- ja hierontatoiminnoin, kaistanvaihtoavustimen, mukautuvan alustansäädön, 12-tuumaisen kosketusnäytön ja avaimettoman käytön. Näillä herkuilla kuorrutettuna ID.4:n hinta kohoaa lähemmäs 59000 euroa.

Kuulostaa kalliilta, mutta asiassa on yksi mutta. Malliston alapäässä ensi vuonna maahamme saatavat halvimmat ja hieman heikkotehoisemmat Pure-versiot tulevat maksamaan nimittäin meillä arviolta 38000 euroa. Tuosta hinnasta saa hankintatukena pari tonnia pois, joten asiakkaan maksettavaksi jää 36000 euroa.

Takana on hämmästyttävän paljon niin pää- kuin jalkatilaakin, vaikka edessä istuisi yli 190-senttinen kuljettaja rennossa ajoasennossa. Kardaanitunneliton lattia vielä helpottaa jalkojen asettelua.­

Vastaavan tehoinen Volkswagen Tiguan automaattivaihteisena maksaa nykyisin lähemmäs 36000 euroa, ja Tiguan häviää ID.4:lle matkustamotiloissa.

Hintalisä kutistuu siis jo hyvin pieneksi, ja sähköautojen hintapariteetti lieneekin muutaman vuoden kuluessa todellisuutta.

Suomalaisia ilahduttaa se, että ID.4:een saa myös vetokoukun. Jarrullisen kärryn suurin vetomassa on 1000 kiloa, jarruttoman 750 kiloa. Myöhemmin ensi vuoden syksyllä Suomeen saatavan 4Motion-nelivetoversion jarrullinen vetomassa on vieläkin suurempi.

Meikäläisiä kylmiä oloja ajatellen ID.4:ssa on myös vakiovarusteena ilmalämpöpumppu sisätilojen lämmitystä varten.

VW ID.4:n virallinen toimintamatka on varustelusta riippuen 500 kilometrin tietämillä – kylmissä ja kuormittavissa suomalaisoloissa on realismia odottaa vähintään 350 kilometrin yhtäjaksoista ajorupeamaa yhdellä täydellä latauksella. ID.4 1st –mallien etu on mahdollisuus ladata autoa enimmillään 125 kilowatin teholla, jolloin puolen tunnin latauksella voidaan saavuttaa jopa 320 kilometrin lisätoimintamatka.

Yleinen laatuvaikutelma on Volkswagenille totutusti siisti.­

Jos siis ajaisi vaikkapa Suomen päästä päähän, onnistuisi se suunnilleen kahdella stopilla, joihin kuluisi aikaa hieman reilu tunti. Oletusarviona on tietenkin, että latausasema löytyy matkan varrelta. Silti tehtävä ei enää ole mikään mahdoton, ja latausasemia nousee koko ajan lisää Suomeenkin. Peruslataus kotona tai työpaikalla kestää 11 kW:n latauslaitteen avulla seitsemän ja puoli tuntia, eli tyypillisesti tämänkin sähköauton lataus sujuu ongelmitta yön yli tai työpäivän aikana.

Silti sähköautoilussa on vielä yksi perustavaa laatua oleva ongelma: jos kerrostaloasujalla ei ole hidaslatausmahdollisuutta, joutuu sähköautot toistaiseksi käytännössä unohtamaan. Omakoti- ja rivitaloasujilla tilanne on useimmiten ratkaisevasti parempi.