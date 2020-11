Ferrari Roma

Tunnettu sanonta tietää kertoa, että ”Kaikki tiet johtavat Roomaan”. Ajatus Italian pääkaupungista koko maailman vetovoimaisimpana keskipisteenä saattaa olla jo aikansa elänyt, mutta toisaalta italialaisilta kysyttäessä vastaus todennäköisimmin olisi edelleen ”totta kai”. Tai jos ei nyt aivan Rooma, niin ainakin monelle autoista kiinnostuneille Maranello, legendaarisen Ferrarin pyhä syntysija.

Syksyisen harmaasta ja koleasta Hämeestä on kuitenkin pitkä matka niin Roomaan kuin Maranelloonkin. Siirtymää helpottaa Ferrarin uuden ”jokapaikanhöylän” veekasin käynnistäminen, mikä saa ihon kananlihalle ja siivittää ajatukset nopeasti lämpimimpiin maisemiin.

Muodoistaan palkittua Ferrari Romaa on inspiroinut ennen kaikkea legendaarinen 250 GT Berlinetta Lusso. Auto nojaa klassisiin attribuutteihin.­

Roman tyylikkään pyöreät linjat säilyttävät taidokkaasti kaikkia Ferrareita yhdistävän urheilullisuuden.­

Perän muodot ovat pyöreät, mutta samalla vangitsevat. Diffuusorille on oikeasti käyttöä, jos pääsee testaamaan Roman ajo-ominaisuuksia vaikkapa vapaiden nopeuksien Saksassa tai radalla.­

Auton mallinimi on Roma. Roman moottori röpöttää tyhjäkäynnillä lämmitessään tavalla, joka muistuttaa äänimaailmallaan talviuniltaan herätetyn Alienin ärjäisyä. Pikkuhiljaa auton käyntiääni tasoittuu sivistyneeksi lupaukseksi. Roma on valmis tien päälle, viettelevään matkaromanssiin.

Ferrarilla ei ole tapana valmistaa rumia autoja. Poikkeuksiakin tietysti on, mutta monesti aika on silotellut myös vähemmän onnistuneiden mallien omituisuudet jälkiviisaaksi ihailuksi. Vauhti korjaa virheet.

Roman tapauksessa virheitä ei ole tehty, sillä auto on yksinkertaisesti kaunis. Äärimmäisen tarkasti hiotut mittasuhteet, pitkä keula ja klassisen kauniit muodot yhdistettyinä muutamaan räväkkään yksityiskohtaan tekevät Romasta katseenvangitsijan. Esimerkiksi keulan ritiläratkaisu pysäyttää katseen kerta toisensa jälkeen. Ferrarin estetiikka vetoaa tunteisiin samalla tapaa kuin sen käyntiäänikin: tämä auto on lupaus matkasta, joka ei unohdu.

Etutilat on jaettu kahteen selkeästi toisistaan erottuviin poteroihinsa. Molemmissa viihtyy erinomaisesti.­

Ferrarin vaihdekulissi 2020-luvulla. Muodot ovat tutut, toteutus sähköisesti ohjattu.­

Roman juuret ovat merkin 1950- ja 60-lukujen klassikoissa. Muotoilu edustaa Ferrarin tulkintaa menneen ajan Rooman huolettomasta elämäntyylistä, josta se on saanut myös nimensä. Lopputulos on niin onnistunut, että Roma on jo palkittu kansainvälisesti arvostetulla Car Design Award -voitolla vuoden 2020 kauneimpana autona. Jokainen saa luonnollisesti olla omaa mieltään, mutta sulka on joka tapauksessa hieno saavutus roomalaisessa hatussa. Flavio Manzonin johdolla on luotu aistillisen tyylikäs auto.

Keskikonsoli on sen verran kapea, että kosketusnäyttö ei pääse leveilemään koollaan.­

Roma ei yritäkään olla nopein ja kaunein Ferrari, vaan nopea, kaunis ja käytännöllinen. Siksi autossa ei istuta aivan niin matalalla kuin Ferrareissa usein on tapana, ja sisälle on kohtuullisen helppo käydä.

Maahantuojan mukaan Roma on merkille uusi aluevaltaus, koska auto soveltuu myös arkikäyttöön, jopa Suomen talvessa. Talvikäyttöä emme vielä päässeet todentamaan, mutta ainakin superauton laajennettua käytännöllisyyttä tukee kohtuullisen kokoinen, laajennettava tavaratila.

Ohjauspyörä kunnioittaa perinteitä, mutta uutta hipaisutekniikkaakin siihen on tuotu. Suuntamerkin painikkeet ovat myös peukaloiden ulottuvilla.­

Silti, ei Romaa kannata suurperheelle tietenkään edes haaveilla. Paikkoja on 2+2, ja niistäkin pari vain teoriassa. Takapenkki sopii lähinnä pikkukantamuksille.

Tavaratilan kannen sisäpuolelle on koottu jokaisen auton yksilölliset varustetiedot.­

Haaveet ovat muutenkin se viiteympäristö, johon Ferrari Roma useimmilla suomalaisilla kätevimmin solahtaa. Auton veroton hinta on 166 611 euroa, mutta kun siihen lisätään suomalainen autovero ja arvonlisävero, onkin hankintahinta meillä sitten alimmillaan lähes kaksinkertainen.

Myös etumatkustajan eteen on sijoitettu oma kosketusnäyttö, jolle voidaan tuoda monenlaista informaatiota.­

Jotain niin erityistä on suomalaisessa yhteiskunnassa, että Ferrari Roman saa esimerkiksi Ruotsissa noin 100 000 euroa edullisemmin. Suomessa Ferrari kuin Ferrari todellakin antaa haaveille siivet.

Moottori on sijoitettu mahdollisimman taakse edessä, eli kyseessä on ns. etu-keskimoottori. 3,9-litrainen voimanpesä on hyvin räväkkä, ja se tarjoilee 620 italialaista hummaa.­

Lyhyt ensitesti Roman ratin takana on mieleenpainuva elämys. Ajoasennosta saa helposti luontevan, ja superautoksi Romasta on lisäksi hyvä näkyvyys ulos. Kaksin turboin ahdettu kompakti veekasi jurnuttaa voimaa kuljettajan käyttöön enemmän kuin riittävästi melkeinpä heti tyhjäkäyntinopeudesta alkaen, niin että ajaminen tuntuu varsin vaivattomalta. Jousitus on jopa comfort-ajomoodissa tanakan oloinen, luonnollisesti. Kaikkiaan ajotiloja on neljä: wet, comfort, sport ja race.

Tavaratilan koko ei tavallisesti ole erityisen tärkeä valintakriteeri Ferrarin tapauksessa, mutta kyllä tänne pari keskikokoista lentolaukkua ja pukupussit mahtuvat.­

Moottorin kunnolla lämmettyä napsautan ohjauspyörän manettino-valitsimesta ajotilaksi sportin, kun eteen avautuu moottoritien ramppi. Hieman tanakampi kaasun painallus nostaa nopeuden huomaamatta lähelle suurinta Suomen tieliikenteessä sallittua, ja täyskaasukiihdytys voi saada perän pyrkimään rinnalle jopa moottoritienopeuksissa.

Onneksi ajonvakautus on tehtäviensä tasalla, sillä Roman 620 korskeaa oria ovat nyt voimissaan. Suorituskykyä vaikuttaa olevan niin rutkasti, että reserviin jää vielä vaikka kuinka paljon.

Joku saattaisi ihmetellä, mitä tällaisella autolla tekee Suomessa? Kysymys on oikeastaan absurdi. Miksi ihmiset ylipäätään haluavat toteuttaa haaveitaan? Roomaan on monta, omanlaistaan tietä.