Valmet Automotive aloittaa akkujen testauksen Saksassa

Autovalmistaja Valmet Automotive kertoo laajentavansa sähköajoneuvojen akuille tarkoitettuja testauspalveluja.

Yritys aloittaa akkujen testaustoiminnan uudessa toimipaikassaan Weihenbronnissa Saksassa.

Valmet Automotivella on akkujen testaustoimintaa myös Bad Friedrichshallissa Saksassa sekä Uudessakaupungissa. Testaus on keskeinen osa akkujen tuotekehitystyötä, joten testauskapasiteetilla on yhä tärkeämpi rooli myytävän testauspalvelun lisäksi myös oman tuotekehityksen tukena.

– Liikenteen sähköistymisen myötä akkujen testauskapasiteetin kysyntä kasvaa merkittävästi. Jo tällä hetkellä testauskapasiteetin puute on yksi alan tuotekehityksen suurimmista haasteista, ja siksi toiminnan laajentamiselle on edelleen tarvetta, kertoo johtaja Mathias Würges tiedotteessa.