Kommentti: Unohtakaa ruuhkamaksut ja lisäverot – etätyöllä päästään melkoisiin päästövähennyksiin

Miksi etätyö ei päässyt näkyvästi liikenneministeriön fossiilittoman liikenteen työryhmän raporttiin, ja miksi sitä vähätellään liikenteen ongelmien ratkaisijana?

Liikenne- ja viestintäministeriö esitteli fossiilittoman liikenteen tiekarttaa varten kokoamiaan erilaisia keinoja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Etätyö, erinomainen ruuhkahuippujen tasaaja sekä päästöjen vähennyskeino, pääsi raporttiin muutamalla rivillä.

Etätyö olisi ansainnut perusteellisen selvityksen mahdollisena päästöjen vähentäjänä.

Kyselin etätyön perään ministeriöstä. Sieltä todettiin, ettei etätyötä otettu nyt suuremmin esille, koska se ei oikein toimi liikenneongelmissa. Esimerkiksi kotiin jääneen auton sijalle puikahtaa ruuhkakaistalle aina jonkun toisen auto kompensaatioksi, ja sitten on yhtä ruuhkaisaa kuin ennenkin. Joidenkin tutkimusten mukaan etätyö myös lisää henkilöautoilua, eikä suinkaan vähennä sitä, niin kuin arkijärjellä luulisi.

Ei pidä paikkaansa. Ei minun mielestäni eikä Ruotsissa kesäkuussa julkaistun tutkimuksen (Telework and daily travel: New evidence from Sweden) mukaan. Tutkija Erik Elldér kritisoi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana etätyöstä esitettyjä väitteitä, jotka ovat useimmiten perustuneet huolimattomiin tutkimusasetelmiin ja huonosti määriteltyihin käsitteisiin.

Jos etätyö tarkoittaa työskentelyä kotona aamupäivällä ja iltapäivällä matkustamista henkilöautolla työpaikalle, ei päästövähennystä synny. Tai jos etätyötä on se, että junassa työmatkan aikana saadaan jotain työasiaakin aikaiseksi. Kaikki eri tilanteet pitäisi erotella selvemmin toisistaan laskelmia varten.

Elldér otti aineistonsa ruotsalaisesta henkilöliikennetutkimuksesta vuosilta 2011–2016, luokitteli erilaiset etätyöt ja selvitti myös tiedot muista matkoista, joita ihmiset aidosti tekivät etätyönsä aikana.

Tiedoista paljastui hyvin järkeenkäypä kuva etätyön eduista. Esimerkiksi kotona tehty etätyö vähentää matkoja, etätyöntekijät liikkuvat terveellisemmin ja aktiivisesti (kävely, pyöräily, kuntoilu), ja etätyö tasoittaa ruuhkahuippuja.

” Etätyö olisi itsessään "porkkana".

Miten etätyö pitäisi määritellä?

Mielestäni paras on tohtorin ja Rooman klubin jäsenen Sirkka Heinosen kiteytys: Etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä, joka suoritetaan ainakin osittain tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntäen.

Näin yleinen määritelmä ei tietenkään vielä riitä. Pitäisi tietää minkälaisesta etätyöstä kulloinkin on kyse, mutta meillä luvut ovat yleensä prosentteja jostakin.

Hyvin yleinen muoto on esimerkiksi, että vuonna 2018 Suomessa on 30 prosenttia ihmisistä tehnyt etätyötä. Sitten mainitaan, että tämä koskee siis puolta miljoonaa ihmistä. Mistä lukumäärästä prosentti on otettu?

Väylävirasto arvioi elokuussa 2020 pääkaupunkiseutuun keskittyvää liikennelaskelmaansa varten, että 15–30 prosenttia työvoimasta on tehnyt yhden päivän viikosta etätyötä vuonna 2018. Pyysin arviota siitä, miten paljon pääkaupunkiseudun etätyöläiset olisivat vähentäneet ruuhkahuippuja ja hiilipäästöjä, jos etäpäiviä olisikin ollut neljä viikossa ja etätyöläisiä 50 prosenttia työmatkalaisista.

Sain muutaman ”ruutupaperiarvion”, mutta olisin kaivannut tarkempia lukuja ja rohkeita kannanottoja joko etätyön puolesta tai vastaan. Ymmärrän hyvin, ettei sellaisia voi antaa, koska asiaa ei ole selvitetty.

Etätyöstä on kuitenkin jauhettu kymmenet vuodet, mutta vastauksia ei ole, enkä ole löytänyt yhtään tahoa, joka niitä systemaattisesti etsisi. Ei, vaikka meillä on pandemian vuoksi menossa maailmanlaajuinen etätyön "kokeilu".

Löysin Motivan sivulta seuraavanlaisen arvion, jossa 215 000 autoilevaa etätyöläistä pitäisivät viikoittain yhden etäpäivän. Tällaiset olisivat vaikutukset vuositasolla:

Työmatkojen lukumäärä: 9 miljoonaa työmatkaa vähemmän

Työmatkasuorite: 225,7 miljoonaa km vähemmän ajoa

Työmatkaan kuluva aika: 6,9 miljoonan tunnin säästö

Polttoaineenkulutus (energiana): 519 225 GJ:n säästö

CO2-päästöt: (ka. 166 g/km) 37 475 tonnin vähennys

Mitäpä jos he haluaisivat olla neljänä päivänä etätöissä joka viikko? Niin: 36 miljoonaa työmatkaa vuodessa!

Päästövähennyksiä olisi tässä tarjolla ilman ruuhkamaksuja, veroja, joukkoliikennettä ja matemaattisia neronleimauksia. Etätyö olisi itsessään "porkkana".

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien avustaja ja pitkän linjan auto- ja liikennetoimittaja.