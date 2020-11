Kannattaako jää poistaa tuulilasista tällä äkkiseltään ihan fiksun oloisella nettikikalla? Ei, kuuluu lasikorjaajan vastaus

Jään poistaminen tuulilasista voi tulla paljon kalliimmaksi kuin oli tarkoitus.

Yöpakkaset ja jäiset ikkunat ovat jälleen suomalaisten autoilijoiden riesana.

Jonkun mielestä ehkä houkuttelevalta kuulostavat kikka kakkoset – kuten tuulilasin sulattaminen kuumalla vedellä – eivät kuitenkaan pääsääntöisesti kannata.

Esimerkiksi ulkomaislähtöisissä nettivideoissa leviävän kuumavesitempun avulla saa toki jään hetkessä sulamaan, mutta ikävä kyllä vähänkään kovemmalla pakkasella vesi myös jäätyy hyvin nopeasti uudelleen.

– Kuuman veden käyttö tuo myös mukanaan tuntuvia riskejä. Mikäli tuulilasissa sattuu olemaan vaikkapa kiveniskemä, äkillinen lämpötilavaihtelu voi edistää merkittävästi iskemän laajenemista halkeamaksi tai pahimmillaan jopa sirpaloida lasin. Tämä jippo kannattaa siis ehdottomasti ohittaa, varoittaa Autoklinikan Markus Helkamäki.

– Jääskrapa ja harja ovat ehdottomasti se varmin ja turvallisin tapa siistiä lumi ja jää pois auton ikkunoista. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että skrapa on kunnossa ja lasi puhdas, ettei tule epähuomiossa naarmuttaneeksi lasia. Lisäksi teillä näkee vielä ikävän paljon autoja, joiden tuulilasiin on raaputeltu pieni aukko kuskin eteen. Tuulilasi on laaja hyvästä syystä ja se tulisi ehdottomasti siistiä kokonaan ennen liikkeelle lähtöä, jotta muuta liikennettä voidaan turvallisesti havainnoida.

Huuru voi vihjata viasta

Jäiden, lumen ja loskan lisäksi autoilijat voivat toisinaan kärsiä myös tuulilasin sisäpintaan kertyvästä huurusta.

Kyse on auton sisäilmaan kertyneestä kosteudesta, joka tiivistyy viileälle lasipinnalle.

– Mikäli huurua kertyy lasipinnoille säännöllisesti tai runsaasti, autossa on todennäköisesti jotain vikaa. Raitisilmansuodatin voi esimerkiksi olla kostea tai lasi vuotaa, tai sitten auton sisätiloihin on unohtunut esimerkiksi märkiä vaatteita.

Kosteutta sisätiloissa voi myös ehkäistä kopistelemalla lumet pois kengänpohjista ennen autoon nousemista.

– Tätä ei kuitenkaan kannata tehdä auton kynnyspeltiin, sillä siinä riskinä on maalipinnan vaurioituminen, Helkamäki selittää.

Auto- ja verkkokeskusteluissa nousee tasaisin väliajoin esiin kotikutoisia vinkkejä autoilijan arjen helpottamiseen.