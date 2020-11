Uusien autojen hinnoissa odotettavissa merkittävä käänne vuonna 2024

Sähköautojen hintojen ennustetaan laskevan vastaavien polttomoottoriautojen tasolle vuoteen 2024 mennessä.

Täyssähköautojen yleistymisen merkittävimpinä esteenä on vuosien ajan ollut niiden selkeästi korkeampi hankintahinta. Koko 2010-luvun ajan autoteollisuus on punninnut tarkkaan, milloin sähköauton valmistaminen suuressa mittakaavassa olisi taloudellisesti kannattavaa. Suurin taloudellinen este on ollut sähköautojen akkujen korkea tuotantohinta.

Jotkin valmistajat, kuten esimerkiksi yhdysvaltalainen Tesla, ovat löytäneet omat tiensä markkinoille tunkeutumiseen. Teslan osakkeiden arvo on kokenut rakettimaisen nousun 2010-luvun aikana, ja nuoren yhtiön markkina-arvo on kivunnut autovalmistajien suurimpien joukkoon.

Hintapariteetti näköpiirissä

Nyt sähkö- ja polttomoottoriautojen hintapariteetin ennustetaan olevan todellisuutta vuoteen 2024 mennessä, eli noin kolmen vuoden kuluttua. Hintapariteetilla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa kahden eri tekniikan oletetaan olevan autovalmistajille saman hintaiset valmistaa.

Investointipankki UBS:n tekemän tutkimuksen mukaan sähköautojen valmistuksen hintalisä vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna kutistuu 1 900 dollariin (noin 1 600 euroon) vuoteen 2022 mennessä, ja poistuu kokonaan siitä seuraavan kahden vuoden kuluessa.

Investointisektori seuraa autoalan kehitystä tarkasti, koska sijoittajat arvioivat herkeämättä erilaisia sijoituskohteiden tuottopotentiaaleja tulevaisuudessa. Uudessa tekniikassa mahdollisuudet taloudelliseen kasvuun ja tuottoon ovat usein merkittävät.

Seitsemän suurta

Tutkimuksen tulokset perustuvat analyysiin seitsemän suurimman sähköautoakkujen valmistajan tuotteista. Valmistajiin kuuluvat muun muassa LG Chem (Etelä-Korea), Panasonic (Japani) ja CATL (Kiina). Sähköautojen ajoakustojen osuus auton kokonaishinnasta on ollut toistaiseksi noin 20 –25 prosenttia.

Tärkeänä merkkipaaluna akkujen valmistuksen taloudellisen kilpailukyvyn suhteen on pidetty tuotantohinnan sataa (100) dollaria (noin 84 euroa) per akun kilowattitunti, energiasisältönä mitattuna. Tutkimuksen mukaan jatkuvasti laskevat akkujen tuotantohinnat johtavat siihen, että tuo taso saavutetaan jo hyvin pian, vuoteen 2022 mennessä – siis reilun vuoden kuluttua.

(Lähteet: The Guardian, UBS)