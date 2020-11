Lehtisammakon paluu: Upouudessa Opel Mokka-e:ssä on historian kaikuja

Pienen valmistustauon jälkeen Opel tuo Mokka-mallinsa täysin uudistuneena kompaktien katumaasturien markkinaan.

Ensimmäinen liukuhihnalla valmistettu Opel-malli oli vuonna 1924 esitelty Opel Opel 4/12 PS. Autoa kutsuttiin kuitenkin yleisesti nimellä Laubfrosch eli lehtisammakko. Nimi syntyi auton vihreästä väristä.

Nyt, liki sata vuotta myöhemmin saksalaisfirma esittelee lehtisammakon väriin kuorrutetun Opel Mokka-e:n, täyssähköauton, joka on seissyt tällä viikolla näytillä Itä-Helsingissä houkuttelemassa ennakkotilaajia.

Opel Suomen ja Baltian maahantuontiyhtiön LänsiAuto Drive Oy:n toimitusjohtajaksi syksyllä nimetty Petri Aarnio ylistää työnsä puolesta uutta sähköautoa, mutta yksi huoli siihen liittyy.

– Saammeko tarpeeksi autoja?

Mokka-e:n strategisiin lukemiin kuuluvat 50 kWh:n ajoakku, 324 km:n toimintamatka (WLTP) ja 80 prosentin lataustaso 30 minuutissa.

Toisen sukupolven Mokka on täysin uudistettu malli, joka valmistetaan Ranskassa saman pohjalevyn päälle kuin Peugeot 2008. Autoissa on paljon samaa, mutta ne eroavat selvästi ulkokuoreltaan ja ohjaamoltaan.

Varustetasoon panostava saa keulaan mukautuvat Matrix led-ajovalot.­

– Mokka on suunniteltu Rüsselsheimissa (Opelin päämajassa). Se eroaa (Peugeot’sta) alustan, ohjauksen ja muotoilun puolesta, tuotepäällikkö Joakim Järvi sanoo.

Järvi korostaa myös erilaista, jämäkämpää ajettavuutta verrattuna Peugeot’n sisarmalliin. Ajettavuuteen vaikuttavat aiempaa hieman pidempi akseliväli ja pyörien sijoittaminen kulmiin. Sekä taka- että etuylitykset ovat korissa hyvin pienet.

Uusi Mokka on aiempaa, vuonna 2012 valmistuneen ensimmäisen sukupolven autoa peräti 12,5 senttimetriä lyhyempi, mutta matkustamon tiloista ei ole silti tingitty. Samalla auton painosta on lähtenyt jopa 120 kiloa.

Bensiinimoottorivaihtoehtoja on kaksi: 100- ja 130-hevosvoimaa 1,2-litraisina turboina. Dieselmoottori on 1,5-litrainen, joka tarjoilee 110 hevosvoimaa. Polttomoottoriversioissa auton voi valita joko manuaali- tai automaattivaihteisena.

Executive- ja GS-Line Plus -varustetasot tuovat hyvän tuen antavat etuistuimet. Ohjaamo on täysin digitaalinen, mutta kaikkea ei ole puristettu digimaailman syövereihin, vaan ihan vanhanaikaisia nappuloita ja kytkimia löytyy.­

Varustetasoja on neljä. Halvin polttomoottorimalli maksaa 19 990 euroa. Kalleimmillaan Mokka on täyssähköisenä Executive-varustetasolla, jolloin hinta kipuaa 39 968 euroon. Lähtöhinta Mokka-e:lle on 34 990 euroa Comfort-varustelulla, joka kattaa mm. täysledit edessä ja takana, sähköisen seisontajarrun, liikennemerkkien tunnistuksen, törmäysvaroittimen, kaistavahdin ja seitsemäntuumaisen diginäytön.

Mokka-mallien asiakastoimitukset alkavat tällä tietoa hyvissä ajoin ennen kesää 2021.