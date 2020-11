Hyundai tuo Eurooppaan täysin uuden automallin

Hyundai on luonut täysin uuden crossover-SUV-mallin.

Bayon-nimellä kulkevasta autosta tulee Hyundain Euroopan-malliston pienin SUV-malli. B-segmentin uutuus esitellään vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla.

Uutuuden voimalinjoista on maailmalla esitetty vasta arvailuja, mutta Bayon on tuskin täyssähköauto.

Ensisijaisesti Euroopan markkinoille suunniteltu Bayon on saanut nimensä Ranskassa sijaitsevasta Bayonnen kaupungista. Viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana Hyundai on nimennyt tuotteitaan maantieteellisten paikkojen mukaan. Tucson ja Santa Fe ovat saaneet nimensä Arizonan ja New Mexicon osavaltioissa sijaitsevien kaupunkien mukaan. Kona on saanut nimensä suuren Havaijin saaren mukaan. Polttokennoauto Nexo on saanut inspiraationsa tanskalaiselta Nexøsta, joka sijaitsee Bornholmin saarella.