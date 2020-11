On jo suoranainen poikkeus, kun autouutuudesta ei esitelläkään töpselimallia! Tällainen on nyt Land Roverin Discovery

Uudistettu Land Rover Discovery tulee hieman yllättäen myyntiin vain kevythybridinä.

Tänä vuonna Jaguar Land Roverilla on käynyt melkoinen myllerrys, sillä lähes kaikkia sen malleja on uudistettu enemmän tai vähemmän. Yhteistä muutoksissa on, että ulkonäköä on vain vähän hiottu, vaikka joissain malleissa on vaihdettu perusrakenne.

Discovery on Land Roverin suurin maasturi ja se on nyt päivitetty sisarmalliensa tapaan. Ulkonäön muodistus vie sen samaan tyyliin kuin Discovery Sport. Tuo sana sport kuuluu uudistukseen myös sikäli, että valittavana on ulkonäköön vähän urheilullisuutta lisäävä R-Dynamic -tyyli. Muita parannuksia ovat uudet valot ja puskurit sekä edessä että takana.

Muodistuksen yhteydessä Discovery on muuttunut pienten muutosten avulla perästään leveämmän ja matalamman näköiseksi. Lataushybridiä ei hieman yllättäen ole tulossa.­

Ohjaamoa on muutettu ylellisemmäksi ja käyttöön otetaan nopeammin toimiva Pivi Pro -tieto-viihdejärjestelmä, jota voidaan päivittää pilven kautta.

Samalla otetaan pieni loikka digitaalisuuteen, kun mittaristo muuttuu virtuaaliseksi näytöksi ja kojelaudan keskellä on huomattavasti aiempaa suurempi kosketusnäyttö.

Land Rover uskoo, että enemmistö ostajista valitsee Discoverynsa R-Dynamic -paketilla varustettuna.­

Varusteisiin kuuluvat myös 360 asteen kamera, jossa on näyttö myös auton alle sekä tuulilasin heijastusnäyttö.

Land Rover muistuttaa, että Discovery oli sen ensimmäinen malli, jota alettiin ostaa henkilöautojen sijaan. Auto sopii etenkin tilaa tarvitseville, sillä paikkoja on seitsemälle tai vaihtoehtoisesti kahden kanssa mukaan mahtuu kaksi ja puoli kuutiometriä tavaraa. Lisäksi autoon voi kytkeä vedettävää kolmen ja puolen tonnin verran.

Tilojen lisäksi Discoveryn vahvuuksiin kuuluvat sen maasto-ominaisuudet. Vakiona on ilmajousitus, jolla auton korkeutta voi säätää sekä monipuoliset säädöt omaava ajotilan valinta.

Autolla voi kahlata melkein metrin syvyisessä vedessä ja kuljettajan uskallus loppuu luultavasti ennen Discoveryn kykyjä.

Yksi uutinen uudistuksen yhteydessä on ikävä yllätys. Kaikki muut Land Roverin uutuudet ovat saaneet konepeltinsä alle lataushybridin, mutta Discoveryssa tyydytään kevythybrideihin.

Turbodieselit ovat jatkossa kuusisylinterisiä ja esimerkiksi D250:n kulutus on pudonnut seitsemällä prosentilla. Ensimmäiset uudistuneet Land Rover Discoveryt saapuvat Suomeen helmikuussa 2021.