Super-Auditkin siirtyvät täyssähköön – näin näyttävä ja tehokas on upouusi RS e-tron GT

Kaikkien aikojen nopein Audi on nyt RS e-tron GT.

Audi RS e-tron GT Prototyp on kuin Porsche Taycanin ja Audi A7:n rakkauden tulos. Tähtäimessä on mm. Teslan Model S.­

Audi Sport on valmistanut ne kaikkein makeimmat ja nopeimmat mallit, joista esittelimme aiemmin tänä vuonna RS7 Sportbackin.

Jatkossa RS-mallien konepellin alla ei enää pauhaa korvia kuumottava väkivahva V8, vaan autot suhisevat lähes äänettömästi eteenpäin sähkömoottorin voimalla.

Linda Kurz, joka vastaa Audi Sportin markkinoinnista ei ole asiasta kuitenkaan huolissaan.

– Sähkömoottorit tuovat meille uuden ulottuvuuden. Autoilla on ainutlaatuinen luonne. Vaikka RS e-tron GT on tehokkain Audi, se sopii mainiosti jokapäiväiseen ajoon. Mielestäni viemme ylellisen autoilun uudelle tasolle.

Formula E:n eli sähkömoottoristen sarjan maailmanmestaruuden kaudella 2016/2017 voittanut Lucas di Grassi näkee uuden Audin aivan eri tavalla.

– Se on älytön, todella nopea, uskomaton. Nopein Audi koskaan, joka kiihtyy ja pysähtyy mahtavasti. Vaikka tällainen ylellinen matkailuauto on tietenkin jotain aivan muuta kuin Formula E -sarjan autot, on sen suorituskyky samaa luokkaa.

Audi ei kiistä sitä tosiasiaa, että tekniikka on saatu konsernin toiselta merkiltä eli Porschelta. Voimalinja, moottorit, vaihteisto ja ajoakku ovat periaatteessa yhteiset. Audi kuitenkin korostaa, että RS e-tron GT on valmistettu heidän tyylillään ja että se on aivan eri auto kuin Porschen Taycan Turbo.

Liikkeelle lähdetään huipulta eli RS e-tron GT on mallisarjan ensimmäinen, tehokkain ja nopein versio. Sen kaksi sähkömoottoria kehittävät 440 kilowattia ja kiihdytyksissä pienen hetken ylipaineella jopa 475 kilowattia.

Niinpä auto kiihtyy nollasta sataan alle kolmessa ja puolessa sekunnissa ja saavuttaa saksalaisten superautojen rajatun 250 km/h huippunopeuden.

Ennakkotietojen mukaan suuren (nettoenergiasisältö 83,7 kWh) ajoakun virta riittää yli neljänsadan kilometrin matkaan.

Kaikki muutkin numerotiedot ovat vielä ennakkoa ennen kuin auto esitellään virallisesti. Se saattaa tapahtua jo ennen vuoden vaihdetta ja myynti alkaa keväällä 2021. Ensimmäisenä nähdään siis Audi RS e-tron GT ja sitä seuraavat vähän kesymmät versiot.