Uuden auton ostajille jakamatta vielä 19 miljoonaa euroa – tällaisiin autoihin voi yhä saada tukea

Autojen hankintatukia on haettu tänä vuonna ennätysmäärä, mutta silti rahaa on edelleen reippaasti jakamatta.

Kalleimmat sähköautot on rajattu hankintatuen ulkopuolelle.­

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämät sähköauton hankintatuki ja henkilöauton muuntotuki ovat kasvattaneet yhä suosiotaan.

Nousun voi tilastoja näin jälkikäteen tarkastella sanoa käynnistyneen alkujaan jo vuoden 2019 marras-joulukuussa, jolloin hankintatukihakemusten määrä alkoi kasvaa merkittävästi.

– Näyttää siltä, että kun uusien täyssähköautojen hankintahinnat ovat alkaneet vähitellen laskea, myös hankintatuen houkuttelevuus on kasvanut, kommentoin erityisasiantuntija Mika Idman Traficomista.

Sähköautotuen saa kaikkiin alle 50 000 euron uusiin täyssähköautoihin

Sähköauton hankintatuen saa suoraan autokaupassa ostettavan sähköauton hinnanalennuksena, eli käytännössä kuluttaja saa täyssähköauton hinnasta parin tuhannen euron alennuksen, kunhan hankittavan sähköauton alkuperäinen hinta jää alle 50 000 euron.

Tämän vuonna syyskuun loppuun mennessä sähköauton hankintatukea oli haettu 1 447 autoon, kun vielä viime vuonna koko vuoden saldo oli kaikkiaan 1 046 hankintatukea.

Kasvu edellisvuoteen on siten sähköautopuolella jo hyvin selkeää, vaikkakaan ei lukumääräisesti autokannan kannalta erityisen merkittävää.

Rahaa jaossa myös kaasu- ja etanolimuunnoksiin

Jaettavista tuista täyssähköauton hankintatuki on siis 2 000 euroa ja muuntotuki kaasukonversiolle puolet siitä eli 1000 euroa.

Toteutuksellisesti edullisimmalle eli etanolikonversiolle tukea myönnetään 200 euroa.

Tämän vuoden lopulle ja ensi vuodelle on edelleen jäljellä reilusti haettavissa olevaa hankintatukea. Koko neljän vuoden (2018 - 2021) 24 miljoonan määrärahasta on nimittäin käytetty vasta 21 prosenttia, eli jäljellä on yhä noin 19 miljoonaa euroa.