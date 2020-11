Myös Jeep siirtyi latausaikaan – tällainen on jenkkimerkin ensimmäinen töpseliauto Compass PHEV 2xe

Ladattava Jeep Compass on saatavana tässä koeajetun ja korin maastomuotoja korostavan näyttävän Trailhawk-mallin ohella myös katumaisempana versiona. Vaikka kyse on ”vain” katumaasturista, on tässäkin Jeepissä jäljellä myös ihan aitoja maasto-ominaisuuksia.­