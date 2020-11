Hyppää Uskalin kyytiin, jos uskallat: Uusi videosarja ottaa tyypit Suomen erikoisista moottoriajoneuvoista

Moottoripää Janne Uskali esittelee uudessa Uskalin kyydissä -videosarjassa erikoisia ajoneuvoja maalla ja merellä. Katso sarjan trailerista, mikä Uskali on miehiään ja mitä on luvassa.

ISTV näyttää sarjaa kerran viikossa lyhyillä videoilla. Ensimmäinen video ilmestyy torstaina 19.11.2020.

Videolla Janne Uskali esittelee ajoneuvon, sen omistajan tai rakentajan ja ottaa tietenkin pienen koeajolenkin. Pidempi versio samaan kohteen esittelystä ilmestyy Uskalin omalle YouTube-kanavalle. Siellä asiasta kiinnostuneet voivat perehtyä haastatteluiden myötä siihen, millaisia ihmisiä nämä rakentajat ja harrastajat pohjimmiltaan ovat ja miksi he ovat lähteneet harrastamaan tai rakentamaan erikoisia moottoreilla toimivia ajoneuvoja.

Riding with Uskali -sarjan punainen lanka on tutustua suomalaisiin moottoripäihin ja heidän erikoisiin luomuksiinsa. Toki esittelyssä on myös tuoreimpia ja mielenkiintoisimpia laitteita.

Ensimmäisellä kaudella esittelyssä ovat mm. nämä ajoneuvot:

Suomen nopein Porsche

Suomessa rakennettu maailman pelottavin mopo, joka on varustettu suihkuturbiinilla

Markkinoiden tehokkain katteeton ja ahdettu Kawasaki ZH2 -moottoripyörä

Kustomoitu 1960-luvun Cadillac

Yhdysvalloista tuotu, yksi Suomen nopeimmista offshore powerboat -katamaraaniveneistä, jonka hintalappu oli Jenkeissä miljoona dollaria

Janne Uskali on monille ISTV:n katsojille jo entuudestaan tuttu hahmo. IS seurasi vuonna 2017 Uskalin, apukuski Jyrki Aukion ja Flying Finns & VIP -taustatiimin taivalta maailman tunnetuimmassa katuautojen kiihdytys- ja kestävyyskisassa, Yhdysvalloissa järjestettävässä Drag Weekissa.

Lisäksi IS seurasi Uskalin edesottamuksia vuonna 2018 katuautojen Blacklist-kiihdytyssarjassa.

Tämän artikkelin yllä olevalla videolla Janne Uskali esittelee itsensä ja videosarjansa.