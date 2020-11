Uutuusauto IS ensitestissä: Tältä tuntuu maailman tehokkain kolmesylinterinen tehdasvalmisteinen Toyota!

Ensitesti: Toyotan GR Yariksessa yhteistä vakiomallin kanssa on lähinnä nimi, etu- ja takavalot sekä ulkopeilit.

Kerroimme Toyotan uudesta GR Yariksesta jo elokuussa, mutta silloin emme saaneet paljastaa ajaneemme autoa. Tuska on ollut suuri, sillä uutuutta voi kuvailla yksinkertaisesti kaikkien aikojen parhaaksi Toyotaksi.

Suunnittelussa ajatusmalli käännettiin nurinniskoin. Yleensä ensin kehitetään siviilimalli, josta rakennetaan sitten ralliauto WRC-sarjaan. Toyota teki asian toisinpäin. GR Yarista oli alusta alkaen luomassa rallitähti Tommi Mäkisen rallitallifirma sekä tiimin MM-sarjaa kiertävät kuljettajat.

Nopeuden lisäksi myös pysähtyminen on tärkeää ja Yaris GR:n jarrulevy onkin halkaisijaltaan suurempi kuin Toyotan GR Suprassa! Leveyttä mallissa on kuusi senttiä tavallisia Yariksia enemmän ja se on käytetty raideväliin.­

Nopeasti katsoen kolmeovinen GR Yaris ei eroa paljonkaan tavallisesta kaikelle kansalle myytävästä Yaris Hybridistä.

Kyseessä on kuitenkin optinen harha, sillä GR Yaris on paljon leveämpi ja matalampi. Yhteisiä osia autoissa ei ole juuri nimeksikään.

Keulalla on täysin uusi kolmesylinterinen 1,6-litrainen ahdettu bensiinimoottori. Siinä on voimaa runsaasti ja voimanlähde on perustana seuraavan sukupolven WRC-Yariksen moottorille.

Ääni on erilainen eli moottoria ei sen perusteella tunnista kolmesylinteriseksi. Moottorin teknisistä rakenteista voisi kirjoittaa vähintään novellin, mutta säästetään lukijat tässä kohtaa ”insinööripornolta”.

Tässä mitäänsanomattomassa kuvassa on tärkeä anti. Katto on nimittäin hiilikuitua, sillä luokitelluissa ralliautoissa korin osien pitää olla samaa materiaalia kuin tuotantomallissa!­

Tulos on joka tapauksessa mahtava, voimaa on runsaasti. Kaiken lisäksi se on käytettävissä notkeasti eli moottoria ei tarvitse huudattaa, vaan teho on nöyrästi tarjolla ihan käyntinopeusalueen alusta alkaen. Vääntömomentti (360 Nm) on samaa luokkaa kaksilitraisten kanssa ja sekin löytyy laajalla alueella.

Kytkinpolkimen liike on lyhyt ja vaihdekeppi vaatii määrätietoisia liikkeitä. Kaikki toimii kuitenkin täsmällisesti ja maisema vaihtuu niin haluttaessa todella reippaaseen tahtiin. Auton luonteesta kertoo paljon se, että nopeusrajoitusten noudattaminen vaatii suurta itsehillintää.

Yksi GR Yariksen hienoimmista ratkaisuista on sen neliveto, joka on nimetty GR-Fouriksi kunnianosoituksena 1990-luvun alun neliveto-Celicalle. Siis sille, jolla muun muassa Juha Kankkunen saavutti rallin MM-sarjan voittoja. Kiinteässä nelivedossa voimanjakoa säädetään elektronisesti etu- ja takapyörien välillä.

Valittavana on lisäksi kolme ajotilaa. Niistä Normal on tarkoitettu jokapäiväiseen ajoon, jolloin voima jaetaan auton painonjakauman tapaan, 60 prosenttia eteen ja 40 prosenttia taakse.

Track- eli rata-ajotilassa voima lukitaan tasan etu- ja takapyörien kesken. Se on tarkoitettu nopeaan ajoon niin kuivalla kuin liukkaalla kelillä. Hauskanpitoon löytyy Sport-ajotila, jossa 70 prosenttia voimasta ohjataan takapyörille, jolloin GR Yaris käyttäytyy kuin takavetoinen auto.

Ohjaamossa suurin ero kesympiin Yariksiin on erittäin hyvän sivuttaistuen antava istuin. Myös polkimien sijoitusta ja kokoa on kisaversiossa hiottu.­

Painoa ja painopistettä on pudotettu monin tavoin, missä yhtenä syynä on ollut auton FIA-luokitus. Ralliautossa kun pitää käyttää samoja materiaaleja kuin vakiomallissa. Niinpä esimerkiksi katto on (kallista) hiilikuitua, millä auto on saatu kolme ja puoli kiloa kevyemmäksi ja yksin se pudottaa painopistettä kolme milliä lähemmäksi tietä.

Jousitusta on testattu pitkään ja monipuolisesti parin vuoden ajan. Yksi testikuljettajista oli Toyota Motor Corporationin presidentti Akio Toyoda, mikä kertoo autoon käytetyistä panoksista. Ne eivät ole menneet hukkaan, sillä GR Yaris on vinkeä vaunu.

Ohjaus on parasta, mitä Toyotassa on tullut koettua. Ajossa se on tarkka kertoen pyörien toiminnasta ja pysäköidessä kuitenkin kevyt. Hämmästyttävintä on kuitenkin jousitus. Se vain yksinkertaisesti TOIMII. Pyörät pysyvät mainiosti kiinni tiessä pahassakin syherössä ja samalla jousitus tuo riittävän mukavuuden arkiajoon.

Elokuussa GR Yaris oli ajossamme vielä melkoisissa suojateipeissä. Syynä oli se, ettei maailmalle vain missään tapauksessa leviäisi naamioimattoman auton ajokuvia.­

Onhan GR Yariksessa toki moitittavaakin. Kolmeovisena takapenkin käyttö on hankalaa ja siellä on paikat vain kahdelle. Se on kuitenkin pikkuasia auton 45 413 euron hinnan rinnalla.

Maahantuoja pyysi painottamaan, että veroton hinta on 33 720 euroa. Sama autoveron vaikutus osuu lisävarustepaketteihin, joista mm. navigoinnin ja tuulilasin heijastusnäytön sisältävä tekniikka-paketti maksaa verottomana 2 500 euroa.

Vielä lisää makeutta ajoon tuova Racing-paketti (4500 euroa + autovero) pitää sisällään mm. tasauspyörästön lukon eteen ja taakse, punaiset jarrusatulat, GR Racing jousituksen ja Michelin Pilot Sports 4S -renkaat taotuilla (lue kevyemmillä) kevytmetallivanteilla.

Viime mainittu on hinnastaan huolimatta suositeltava lisä, mutta sitten GR Yariksen hinta onkin kohonnut jo yli 51 000 euroon. Kiinnostuneen on kysyttävä itseltään, onko se liikaa tähän mennessä lajissaan parhaasta Toyotasta?

Tiedossa on, että ainakin toistakymmentä asiakasta on jo tehnyt päätöksensä tilaamalla auton.