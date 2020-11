Onko Volkswagen Golfin asema jo uhattuna? IS:n koeajossa uusi kansanauto ID.3

Uusi malli käänsi ikonisen saksalaismerkin suunnan täyssähköiseksi.

Euroopassa operoivat autovalmistajat eivät enää yllä alati kiristyvien CO2-päästörajoitusten raameihin pelkästään polttomoottoriautoja valmistamalla. Siksi Volkswageninkin suunnitelmissa on esitellä 2020-luvulla peräti 75 eri täyssähköautoa. Näistä ensimmäinen on nimenomaan ID.3.­

Muistattehan vielä diesel-gaten? Viisi vuotta sitten, syyskuussa 2015 Volkswagen kärähti miljooniin dieselautoihin asennetuista huijausohjelmistoistaan. Ketkuilu kävi saksalaisyhtiölle lopulta hyvin kalliiksi, ja myöhemmin monet muutkin autovalmistajat ovat olleet dieselvenkoilun piinapenkissä höykytettävinä. Samassa rytinässä kokivat pahan kolauksen sitten niin dieselin kuin autoteollisuudenkin maine.

Oltiin siis uuden edessä, ja jo vuoden 2015 lopulla Volkswagen-yhtymän johdossa myönnettiin, että muutos on välttämätön. Tuolloin alkoi yhtiön viiden vuoden raskas ja pimeä taival, jonka päättäisi uuden ajan sähköauto. Nyt auto on valmis, ja sen nimi on ID.3. Uutuus tuo vihdoin valoa Volkkarin pimeyteen.

Muodoiltaan ID.3 on nykyaikainen sähköauto. Se toteuttaa samaa perusideaa kuin esimerkiksi kansainvälisesti palkitut Jaguar I-Pace tai Porsche Taycan ”cabin forward” -ratkaisullaan: matkustamoa on siirretty reilusti eteenpäin, koska polttomoottoritekniikkaa varten ei enää tarvita pitkää keulaa. Niinpä lopputulos on hieman nöpönenäinen, mutta myös aerodynaaminen kori, jolla on vauhdikkaan näköinen perä.

Kompakti päältä, suuri sisältä. ID.3 edustaa Volkswagenille valtavaa muutosta ja uuden ajan alkua, jonka myötä unhoon saattaa painua jopa itsensä Golfin valta-asema.­

Tämäntapaisia uutuuksia kannattaa tulevaisuudessa itse kunkin varautua näkemään yhä enemmän. Sähköauto muuttaa auton perusteita myöten.

Muutos näkyy myös sisätiloissa. Noin 4,26-metrisestä kokonaismitastaan huolimatta ID.3 on sisätiloiltaan kokoluokkaansa tilavampi, koska matkustamo on voitu järjestellä sähkövoimalinjasta johtuen uudella tavalla.

Toisin sanoen sisätilat lähestyvät Passat-kokoluokkaa, mikä ilmenee muun muassa akselivälissä: se on ID.3:ssa vain 2,3 senttiä lyhempi kuin Passat Variantissa, mutta toisaalta roimat 12,9 senttiä pidempi kuin Golfissa.

Keskikonsolissa on näppärä (lataus)-tila kännykälle, josta puhelin on helppo poimia. Musta kiiltomuovi kerää kuitenkin pölyä ärsyttävyyteen saakka.­

Käytännössä autoon mahtuvat 190-senttiset henkilöt peräkkäisille istuimille ilman tukaluuden tunnetta. Muutoinkin matkustamo on avaran ja valoisan tuntuinen. Tilaa on mukavasti.

Tilojen osalta ID.3:a ei siis pidä niinkään vertailla Golfiin, vaan enemmänkin suurempaan Passattiin. Sama pätee myös hintaan: Suomeen loppukesästä saapuneet 1st-malliversiot eivät ole halvimpia versioita, vaan edullisimmat Pure-perusmallit (93 kW, 45 kWh) saapuvat ensi vuoden alkupuolella. Niiden lähtöhinta on saatu painettua 31900 euroon, josta saa vielä pari tonnia nipsaistua pois valtion hankintatuen avulla.

Etuistuimilla on hyvin tilaa kaikkiin suuntiin ja ajoergonomia on toimivaa. Ohjauspyöräkin istuu käteen mainiosti, mutta sinne tänne sijoiteltujen hipaisupainikkeiden tuntuma ei todellakaan ole paras mahdollinen.­

Totuttu sähköautolisä kutistuu jo hyvin pieneksi, sillä halvin Passat maksaa meillä tällä hetkellä 31733 euroa. Tästä huolimatta ID.3:een pätevät samat hinnoittelukikat kuin ennenkin: hyvin varusteltu koeajoyksilö maksoikin liki 50000 euroa.

Tosin varustelu kattoikin sitten lähes kaiken muun muassa 20-tuumaisista vanteista, tuulilasinäytöstä, mukautuvasta tasanopeudensäätimestä ja led-matriisiajovaloista hieroviin etuistuimiin saakka.

Mukana kulkevat asiointilatauskaapelit saa piiloon tavaratilan välipohjan alle. Kotikaapelithan eivät normaalisti mukana edes kulje.­

Kylmistä keleistä huolestuneille on helpotus, että autossa on nestejäähdytteinen ja –lämmitteinen, eristetty ajoakusto. Lisäksi ID.3:ssa on vakiovarusteena ilmalämpöpumppu sisätilojen lämmitystä varten ja 6 kW:n lämmitysvastus.

Vaan entäs se ajaminen sitten? Ronski 150 kW:n eli 204 hevosvoiman teho ja takaveto tekevät ajamisesta vaivatonta, ja jopa aavistuksen innoittavaa.

ID.3:n ajaminen on Volkswagenille tyypilliseen tapaan hyvin luontevaa ja mutkatonta. Tätä tukee auton painojakauma, joka hyvin lähellä 50:50 –suhdetta. Tukevuutta ajofiilikseen tuo painopiste, joka on hyvin alhaalla lattiaan sijoitetun 375 kilon ajoakuston ansiosta.

”Moottoritilassa” ei ole juurikaan asioitavaa tuulilasin pesunesteen täyttöä lukuun ottamatta. Lainausmerkit siksi, että ID.3:n moottorihan sijaitsee taka-akselilla!­

Auton kiihtyvyys sähköautolle tyypillisen ripeää. Sähköisesti tehostetun ohjauksen tarjoama tuntuma tiehen on keskialueella hieman keinotekoinen, mutta kuitenkin neutraali ja tarpeeksi vastetta tarjoava, jotta ajaminen tuntuu sujuvalta.

Mutka-ajossa ID.3 käyttäytyy nätisti. Auton jousitus on yllättävän mukavuuspainotteinen, ja lisäksi ID.3 on sisätiloiltaan huomattavan hiljainen.

Takaa löytyy riittävästi pää- ja jalkatilaa isollekin aikuiselle. Leveyden puolesta ID.3 ei kuitenkaan eroa tavanomaisesta, eli kolmen aikuisen kuorma vie ensin hartiatilat. Tasainen kardaanitunneliton lattia helpottaa kuitenkin jalkojen asettelua.­

Purnattavaakin löytyi. ID.3:n käyttöliittymä – eli lähes kaikki kosketusnäytön avulla hoidettavat toiminnot – tökki koeajon aikana usein ja hartaasti.

Hitaasti heräävä, säännöllisesti raivostuttavuuteen asti tahmaava järjestelmä sai toivomaan autoon lisää fyysisiä painikkeita ja nappuloita tärkeimpiä toimintoja varten. Käyttöliittymään saadaan varmasti pian päivitys, mutta silti. Toinen puute autossa on se, ettei sillä voi vetää minkään sortin perävaunua. Kolmantena voisi luonnehtia tavaratilaa kooltaan vain keskinkertaiseksi.

Volkswagen ID.3 on joka tapauksessa oiva osoitus siitä, mihin autoteollisuus pakon edessä parhaimmillaan kykenee. Kriisistä syntynyt ID.3 on jo edennyt Suomessa Vuoden Auto 2021-kisan finaaliin, ja sille on helppo luvata huomattavaa menestystä myös Vuoden Auto Euroopassa 2021-kisassa.

Ja varmaa on, että ilman dieseljupakkaa tätä autoa ei todennäköisesti vielä olisi markkinoilla. Volkswagen on suoraselkäisesti ottanut haasteen vastaan, myöntänyt virheensä ja sisäistänyt, että jokainen kriisi on samalla myös mahdollisuus. Ja tarttunut siihen.

Kosketusnäyttö on hyvällä paikalla käännetty fiksusti kuljettajaa kohti. Paha vain, että käyttöliittymä tökkii välillä hartaasti. Toivoa sopii, että tilanne paranee tulossa olevassa päivityksessä.­

Selvää myös lienee, että jos ID-perheen myynti lähtee kasvamaan kuten Volkswagen huimimmissa skenaarioissa on arvioitu, saattaa jopa legendaarinen Golf painua kuplavolkkarin tapaan hiljalleen historian hämäriin.