Nähtäväksi jää, millaisena kolmannen sukupolven Nissan Qashqain suosio Suomessa jatkuu.

Ensimmäiset naamioidut kuvat ensi keväänä myyntiin tulevasta kolmannen sukupolven Nissan Qashqaista on nyt julkaistu.

Käytännössä auton linjat ja koko ovat ennallaan, mutta kuoren alla on paljon uutta.

Lähtökohtana mallissa on Renault–Nissan-allianssin käyttämä CMF-C-perusrakenne, eikä dieselmoottoreita enää tulevaisuudessa nähdä uuden Qashqain keulalla.

Nissan Qashqai on historiallisestikin merkittävä automalli, joka korvasi aikanaan Nissanin suositut Almera- ja Primera-henkilöautot ja loi Eurooppaan nopeasti uuden kansankatumaasturien autoluokan.

Qashqaista tulikin nopeasti Nissanin tärkein malli niin Euroopassa kuin Suomessa.

Meillä Qashqai kiipesi rynnimällä kohti myyntitilaston kärkeä ja vuonna 2012 se oli ensimmäisen kerran mallikohtaisen rekisteröintitilaston ykkönen.

Sen jälkeen Qashqai on viihtynyt joka vuosi palkintopallilla nousten myös vuonna 2018 ylimmälle paikalle.

Uuden Qashqain mitoissa on kasvua joka suuntaan pari senttiä, minkä luvataan tuntuvan myös sisätiloissa. Tavaroita mahtuu mukaan pari virvoitusjuomakoria aiempaa enemmän.

Nissanin mukaan uuden Qashqain rakenne on aiempaa lujempi ja painoa on pudotettu monella keinolla. Korissa käytetään enemmän suurlujuusterästä, minkä lisäksi takaluukku on komposiittia ja ovet, etulokasuojat sekä konepelti ovat alumiinia. Painoa on eri konsteilla saatu pudotettua kaikkiaan 60 kilogrammaa, mistä osa on käytetty äänieristykseen ja varustelun parantamiseen.

Kuljettajan avuksi tulee uudessa Qashqaissa kuusi uutta järjestelmää ja olemassa olevien toimintaa on kehitetty. Nissan on koonnut avustavat järjestelmät ProPilotiin, jossa mukautuva vakionopeudensäädin osaa jatkossa sovittaa nopeuden myös navigoinnin antamien karttatietojen perusteella. Nopeus myös pudotetaan ja nostetaan automaattisesti nopeusrajoitusten edellyttämällä tavalla. Valoa pimeyteen tuovat ledivalot, jotka ovat paremmissa varustetasoissa matriisivalot.­

Moottorina Qashqain keulalla on aina 12 voltin apuakulla toimiva kevythybridi joko 101:n tai 114 kilowatin tehoisena. Näistä väkevämmän kanssa on aina portaattomasti toimiva CVT-automaatti, ja ostaja voi valita, haluaako autonsa etu- vai nelivetoisena.

Ensimmäistä kertaa Euroopassa Nissanin saa uuden Qashqain myötä myös e-Power-voimalinjalla eli sarjahybridinä, jossa bensiinimoottoria ei ole yhdistetty lainkaan vetäviin pyöriin.

Kyseisen tekniikan rakenne on erilainen kuin Toyotalla, sillä Nissanilla bensiinimoottori lataa akkua ja sähkömoottori hoitaa aina auton liikkumisen. Nissan lupasi antaa lisää tietoa tästä järjestelmästä myöhemmin. Se on kuitenkin 138 kilowatin tehoisena väkevin vaihtoehto.

Mikäli on oikein utelias siitä, miltä ensi vuonna tuleva Nissan Qashqai näyttää vielä yksityiskohtaisemmin, kannattaa käydä internetissä tutustumassa Pohjois-Amerikassa jo myynnissä olevaan Rogueen. Siitä saanee nimittäin viitteitä Qashqain ulkonäöstä ja sisustuksesta. Nissan Roguekin tulee markkinoille myös Euroopassa – joskin silloin sen nimenä on X-Trail.