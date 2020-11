Suomessa on tehty uusi maailmanennätys, jossa autoa on työnnetty ennätysajassa mailin matka eli 1,6 kilometriä.

Ennätyksen teki nokialainen Jussi Kallioniemi, joka työnsi yli 2,1 tonnia painavaa vuosimallin 2006 Saabiaan yhden mailin eli tasan 1 609,34 metriä ajassa 13 minuuttia 26 sekuntia.

Komea tulos on lähes kaksi minuuttia parempi kuin aiempi ennätysaika.

Myös maailmanluokan ennätyksisistä kirjaa pitävä Guinness on jo vahvistanut maailmanennätyksen virallisesti luokassa ””Fastest time to push a car one mile” eli ”Nopein aika jossa autoa on työnnetty maili”.

– Ihmiset sanovat minulle usein, etten näytä voimamieheltä, enkä olekaan. Tämä oli keskimatkan juoksun kaltainen suoritus eikä voimannäyte. Tarvittavan tehon voi löytää kahdella tavalla: lisäämällä omaa voimaansa tai pienentämällä vastusta, Kallioniemi kertoo suorituksestaan.

Autoa työntäessä tärkeintä on voittaa juuri vierintävastus eli energia joka kuluu renkaan muodonmuutokseen tiekosketuksen aikana.

Ajatus auton työntämisestä syntyi Kallioniemen mukaan sattumalta.

Selkävaivoista kärsinyt Kallioniemi kuntoutti selkäänsä työntämällä aluksi kuntosalilla painavaa laatikkoa. Jossain vaiheessa hän alkoi miettiä, mitä muuta voisi tehdä, ja Guinnessin verkkosivuilta löytyi lopulta idean auton työntämisestä.

Projektin aikana syntyi jopa keksintö, josta on tehty patenttihakemus. Kallioniemi loi nimittäin ystävänsä kanssa kauko-ohjaimen, jolla hän pystyi kääntämään rattia työntöharjoituksissa itse, ilman kuljettajaa.­

– En olisi jaksanut toteuttaa projektia, jos minun olisi pitänyt harjoitella vain auton työntämistä raa’alla voimalla. Motivaationi on rakentunut sen ympärille, että aina on uusi ongelma ratkaistavaksi. Kun itseään rasittaa äärimmilleen, sillä on suuri merkitys, onko suoritus prosentin tai kaksi kevyempää.

– Töitä on tehty todella pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi. Olemme siirtyneet isoista paloista yhä pienempiin yksityiskohtiin. Tavallinen keski-ikäinen mies voi ottaa ennätyshaasteen vastaan, kun ottaa kaikki asiat huomioon ja pyrkii saamaan auton liikkumaan mahdollisimman kevyesti.

Kallioniemi harjoitteli autontyöntöä pääasiassa Nokian Renkaiden testiradalla, jossa myös lopullinen ennätys kellotettiin.

Nokialainen Kallioniemi harjoitteli ennätystä varten Nokian Renkaiden testiradalla Nokialla.­