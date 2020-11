Tässä ovat Vuoden Auto Suomessa -finalistit – joukossa ensi kertaa useita täyssähköautoja

Vuoden Auto Suomessa 2021 -kilpailun ensimmäinen kierros on ratkennut.

Tällä kertaa ehdokkaina olleiden kaikkiaan 27 uutuusmallin joukosta Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenet ovat äänestäneet Vuoden Auto Suomessa -finaaliin kuusi uutuusmallia, jotka ovat Peugeot 2008, Porsche Taycan, Renault Captur, Škoda Octavia, Toyota Yaris ja Volkswagen ID.3.

– Jokainen finalisti on paikkansa ansainnut ja tässä vaiheessa on tarjolla ehdokkaita eri hintaluokissa. Valitsee näistä minkä tahansa, niin kyseessä on pätevä auto, sanoo VAS-toimikunnan puheenjohtaja, Tekniikan Maailma -lehden toimittaja Ragnar Mehisto.

Finaaliin yltäneitä automalleja yhdistävä tekijä on tällä kertaa ilman epäilyksiä sähköisten voimalinjojen esiinmarssi.

Autoista Porsche Taycan ja Volkswagen ID.3 ovat nimittäin myynnissä pelkästään täyssähköisinä, minkä ohella täyssähkömalli löytyy myös Peugeot 2008:n voimalinjavalikoimasta.

Ladattavia hybridejä finaalikärjessä edustavat puolestaan Renault Captur ja Škoda Octavia.

”Itsestään lataavia” eli töpselittömiä hybridiautoja kisassa on yksi, eli Toyota Yaris, eikä kokonaan sähkövoimalinjattomia automalleja ole finaalissa ensimmäistä kertaa mukana lainkaan.

Vuoden Auto Suomessa 2021 -finalistit tulevat autojournalistien ajettaviksi vielä kertaalleen KymiRingin moottoriradalle, minkä jälkeen AuLi ry:n yli sata jäsentä suorittavat valintaäänestyksensä.

Finaalikierroksella jokaisella tuomariston jäsenellä on käytettävissään 15 ääntä, jotka tuomari jakaa haluamallaan tavalla.

Yksi kuudesta ehdokkaasta on kuitenkin nostettava omassa pistejaossa voittajaksi, mutta kaikille ehdokkaana oleville autoille ei tarvitse antaa pisteitä.

Nyt jo seitsemännen kerran jaettava Vuoden Auto Suomessa -palkinto on Auto- ja liikennetoimittajat AuLi ry:n tunnustus erinomaista vastinetta rahalle tarjoavalle autouutuudelle Suomessa.

Vuoden Auto Suomessa 2021 -kilpailun voittaja julkistetaan 27. tammikuuta Auto- ja Liikennegaalassa Helsingissä.